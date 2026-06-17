夏寶龍訪港｜談五年規劃與市場經濟無衝突　北都發展「見到陽光」

港澳辦主任夏寶龍來港兩日考察北部都會區建設，調研香港對接國家「十五五」規劃。《香港01》獲悉，夏寶龍今日（17日）與十多名本港政界元老在禮賓府茶敍見面兩個小時。



有份參與的行會召集人葉劉淑儀透露，夏寶龍肯定政府的五年規劃工作，並指五年規劃與市場經濟無衝突，形容「市場都需要規劃」。他亦滿意北部都會區的發展，讚「見到陽光」。全國人大前常委譚耀宗則指，夏寶龍多次強調滿意特首李家超的工作，又提到「有咗國安法香港變得平靜」，形容中央很滿意。



港澳辦主任夏寶龍曾於訪港期間，與多名政界人士「小圍」吃早餐。（資料圖片/港澳辦相片）

早餐變茶聚與「老朋友」見面

夏寶龍過往訪港都會留宿，期間與資深政界人士及學者共晉早餐。今次不過夜，但也爭取時間在行程最後一天的下午2時至4時，於禮賓府與十多名資深政界人士及學者茶聚。

出席的除了特首李家超，亦包括全國人大前常委譚耀宗和范徐麗泰、基本法委員會前副主任梁愛詩和譚惠珠、全國港澳研究會顧問劉兆佳、行政會議召集人葉劉淑儀、行政會議成員湯家驊等。席間，夏寶龍提到自己1952年出生，即今年達74歲，形容在座的資深政界人士都較他年長。他形容眾人是「知名人士」、「老朋友」，很尊重大家意見，因掛念大家，故此來港要見面。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀。（香港01）

夏寶龍：五年規劃與市場經濟無衝突 形容市場都需要規劃

葉劉淑儀透露，會面氣氛融洽，夏寶龍在茶敍上肯定政府提出的五年規劃，亦指導五年規劃如何配合「十五五」規劃。她引述夏寶龍指，規劃並非計劃，與市場經濟無衝突，「市場都需要規劃」，是訂立戰略性的目標以跟隨，亦有延續性，並非五年內就一定要完成。

2026年6月16日，港澳辦主任夏寶龍來港調研，到元朗參觀攸壆路簡約公屋項目，行政長官李家超、中聯辦主任周霽及多名特區官員陪同。（黃偉文攝）

夏寶龍滿意北都發展讚「見到陽光」

葉劉又指，夏寶龍亦有分享他考察北部都會區的感想，提及簡約公屋、古洞站、河套醫院等，肯定政府的工作，又形容北都的興建「見到陽光」，對此十分滿意。

全國港澳研究會顧問譚耀宗。（直播截圖）

夏寶龍：五年規劃有時間要求 希望今年完成

有份參加的譚耀宗則表示，夏寶龍主要談及中央對香港問題的考量，其中包括香港制定五年規劃，可以對接國家十五五規劃，所以中央很重視，期間港澳辦有從中協調，「但有個時間要求，希望今年攞到出嚟」，留意到香港發布五年規劃諮詢文件，又有「專班」關注工作，希望規劃順利完成，並作為香港發展方向。

2026年6月16日，港澳辦主任夏寶龍考察港深創科園。（湯致遠攝）

夏寶龍重提港區國安法「香港變得平靜」

夏寶龍又分享此行到訪元朗簡約公屋，以及古洞的公營房屋，譚耀宗引述夏寶龍指安排很好，感受到居民亦滿意，解決劏房、籠屋問題。他多次強調滿意特首李家超的工作。夏寶龍又提到港區國安法實施時，獲300萬人次簽名支持，「有咗國安法香港變得平靜」，形容中央很滿意。