薩莉亞新蒲崗Mikiki店有老鼠　店員被指冷處理　食環署發現鼠跡

【Saizeriya薩莉亞／老鼠／食環署】有食客上周六（20日）在社交平台發文，指日資的意式餐廳薩莉亞新蒲崗Mikiki分店，近日有老鼠出沒，從他發布的影片所見，有一隻老鼠爬到一位食客的餐桌下，三名店員手持掃把及垃圾剷，疑似在「捉老鼠」。該名食客指，向店員投訴後竟被「冷處理」，沒有提醒顧客，亦未有安排食客到其他座位就坐。《香港01》周日（21日）中午致電餐廳，店員着記者有任何問題可直接聯絡公司。



食物環境衞生署周日深夜表示，周日派員到該店巡視，「發現處所內有鼠跡」，遂根據《公眾衞生及市政條例》發出消除鼠患通知，規定有關處所的負責人在指明時間內採取所需步驟以除去可引致鼠患的事物，否則會被檢控。



薩莉亞Mikiki分店。（Mikiki網站圖片）

3名店員手持掃把及垃圾剷疑似捉鼠

有食客在社交平台Threads發文，指於上周六下午於新蒲崗Mikiki的薩莉亞用餐時，驚見地面出現老鼠。從該名食客發放的短片所見，一隻小型老鼠在餐廳地面上爬行，另有相片顯示，三名店員手持掃把及垃圾剷，疑似在捉老鼠。

薩莉亞Mikiki分店出現老鼠。（Threads@letseatwithyan）

「老鼠已走咗去食客腳下」 拍片食客批評店員無為顧客換枱

該名食客表示，員工在發現問題後「冷處理」，直至老鼠走到另一枱食客枱底仍沒有反應。他其後通知該枱食客有老鼠，形容情況是「大癲」。

他亦對員工的處理手法表示不滿，「當時三四點，店內一半都未坐滿，員工絕對可以安排鄰近食客坐其他位置，特別係當老鼠已走左（咗）去食客腳下，其實都可以提醒下」。他稱，已將事件報告予食環署，並在餐廳官方Facebook投訴。

三名店員手持掃把及垃圾剷，疑似在「捉老鼠」。（Threads@letseatwithyan）

店員回應記者查詢稱不清楚 網民：新蒲崗一直都好污糟

《香港01》周日致電該店求證事件，以及查詢是否已清潔乾淨。首位接聽電話的店員說不清楚事件，要將電話交給第二位同事處理。其後記者表明身份，她回應指，有任何問題可直接聯絡公司。

有網民在見狀在帖文下留言，指該區的衛生環境欠佳，「新蒲崗一直都好X污糟，近年直情到達巔峰」，「成個新蒲崗都多老鼠，入左（咗）去都冇法」；有人指出餐廳的衛生一直令人擔心。不過，亦有人指員工處理的態度才是問題所在，「食店有老鼠唔奇，但有客見到都唔處理先係問題」。

三名店員手持掃把及垃圾剷，疑似在「捉老鼠」。（Threads@letseatwithyan）

食環署發出消除鼠患通知 須在指明時間內除去可致鼠患事物

食環署發言人周日深夜回覆表示，署方周日即派員到該食肆調查，「發現處所內有鼠跡」，遂根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第47（1）條發出消除鼠患通知，規定有關處所的負責人在指明時間內採取所需步驟以除去可引致鼠患的事物，否則會被檢控。

發言人表示，該署人員亦已向有關處所的負責人和員工作出衞生教育及提供防鼠滅鼠建議，並提醒他們須時刻注意個人、食物和環境衞生。

根據《食物業規例》（第132X章），任何從事食物業的人，不得明知而容受或准許任何食物業處所內有老鼠或昆蟲存在；而且須採取一切合理地需要的措施保護食物，以免食物受到污染或變壞的危險。違反以上規例者會被檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款一萬元及監禁三個月，而有關食物業處所亦會被記錄違例分數，嚴重情況可導致牌照被取消。