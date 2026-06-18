大家樂鼠蹤！食材疑連垃圾、死老鼠並存後巷　附食環、大家樂回應

作為食肆，食物質素和衛生情況同樣重要！《香港01》接獲讀者報料，指日前在天水圍大家樂分店用餐，發現1隻「比拳頭還大的老鼠」蹤影，隨即向食環署舉報。當時他返回店內要求經理解釋，對方表示「已處理事件」，但因應他要求看老鼠，於是被帶至後巷，其間聞到惡臭氣味，更發現有疑似食材和垃圾一同存放在後巷，而兩者距離黏在粘鼠板上的老鼠，僅得約半米的距離。



大家樂就事件回覆《香港01》，指事發於6月11日下午，1隻老鼠由店外走入天水圍頌富商場大家樂快餐分店，員工已即時將其棄置於後門垃圾桶。有顧客其後要求確認已妥善處理事件，員工遂帶領對方到後門查看相關情況。



對於有關分店將食材放置後巷垃圾旁的說法，大家樂強調相關情況並不屬實，指該分店後門一帶為垃圾桶存放處，近日天氣炎熱，加上該位置通風欠佳，因而產生異味，惟絕無於該處存放任何食材，亦已提醒相關分店加強清潔及消毒工作，維持良好衛生環境。



食環署回覆《香港01》表示，於6月接獲一宗相關投訴，已派員到涉事食肆及其周邊一帶巡查，並向商場管理公司發出消除蟲鼠通知，飭令其在指明期限內清理垃圾和消除鼠患。署方人員已經提醒食肆和商場負責人，須妥善處理垃圾及加強防鼠措施，亦已加強涉事商場外圍一帶公眾地方的防治蟲鼠工作，將繼續留意涉事商場和食肆的情況，並採取適當行動。



有食客在天水圍大家樂分店用餐發現鼠蹤，指店舖經理將老鼠黏在粘鼠板，再用垃圾膠袋包裹棄置後巷。（讀者提供照片）

天水圍大家樂用餐 驚見「比拳頭還大的老鼠」

讀者盧先生透露，於本周四（6月11日）下午約3時許，到位於天水圍頌富商場2樓的大家樂分店用餐，其間突然在領餐處附近發現1隻活生生、形容「比我拳頭還大的老鼠」，他已經即時向食環署舉報。

食客形容老鼠體型「比我拳頭還大」。

事主當時到天水圍頌富商場的大家樂用餐，在領餐處附近發現1隻「比我拳頭還大的老鼠」。（讀者提供照片）

老鼠被黏在粘鼠板上 遭垃圾膠袋包裹棄置後巷

盧先生之後返回店內，要求店舖經理解釋，對方當時向他表示「已處理」，但盧先生要經理帶他前往看老鼠，隨即被帶至後巷，發現老鼠被黏在粘鼠板上沒再動彈，估計當下已死亡，然後再被垃圾膠袋包裹棄置。

事主被經理帶至後巷，發現老鼠被黏在粘鼠板上沒再動彈，被垃圾膠袋包裹棄置。（讀者提供照片）

食材和垃圾疑同放置後巷！ 和老鼠僅得半米距離

盧先生及後懷疑，店舖將食材和垃圾一起存放在後巷，事關他留意到有2架手推車，上方擺滿用膠袋盛載的食材，主要是蔬菜，數量不少且外表完整，但旁邊就是垃圾車，整個後巷都傳出難聞惡臭的氣味；他表示裝着老鼠的垃圾袋，距離食材和垃圾車只有不到半米的距離。

相關文章：黃埔扶手電梯驚現老鼠 清潔工拿掃帚地拖追打 網民讚：加隻雞髀

黃埔商場驚現老鼠！近日網上流傳影片，黃埔天地家居庭有老鼠於扶手電梯上行走，清潔工到場拿着掃帚及地拖追着拍打，引來多名街坊駐足觀看。



有網民留言表示，「香港鼠患愈來愈嚴重」、「黃埔，真係好多老鼠，黃埔花園、海濱南岸一帶，都好多」，亦有人認為是暴雨連連導致，「滂沱大雨，家園大水浸，唯有向外跑」，又讚揚清潔工勇猛，「加隻雞髀畀阿姐」。



近日網上流傳影片，黃埔天地家居庭有老鼠於扶手電梯上行走。（Threads@8lup_）

有網民於Threads發文發片表示，「米奇出來了：三部曲，阿彌陀佛」。

黃埔天地家居庭扶手電梯驚現老鼠

影片見到，1隻老鼠於黃埔天地家居庭往地庫的中間扶手電梯上行走，急速跳上梯級，當時扶梯未有運作。

黃埔天地家居庭有老鼠於扶手電梯上行走。（Threads@8lup_）

有清潔工拿着掃帚到場，在扶梯上方等待老鼠跑上去。（Threads@8lup_）

有清潔工拿着掃帚到場，在扶梯上方等待老鼠跑上去。（Threads@8lup_）

老鼠意會到有人將要打牠，立即急速轉身往下跑。（Threads@8lup_）

老鼠意會到有人將要打牠，立即急速轉身往下跑。（Threads@8lup_）

清潔工拿掃帚拍打 街坊觀看兼指揮

隨後有清潔工拿着掃帚到場，在扶梯上方等待老鼠跑上去，但老鼠意會到有人將要打牠，立即急速轉身往下跑，在場有男子向清潔工表示，「搵個人喺下面包抄先得㗎嘛，你剩係上面，佢跑落嚟啦，你搵個人喺下面先得㗎，1個上，1個下」。

片主見老鼠快要跑走，主動走到扶梯下方擋着，老鼠見無路可走於是往上跑，在場有女子要求清潔工「快啲掃啦，哎呀，佢走上去，掃佢啦，掃佢啦」。

片主見老鼠快要跑走，主動走到扶梯下方擋着，老鼠見無路可走於是往上跑。（Threads@8lup_）

在場有女子要求清潔工「快啲掃啦，哎呀，佢走上去，掃佢啦，掃佢啦」。（Threads@8lup_）

多名街坊駐足觀看。（Threads@8lup_）

清潔工靜待時機，用掃帚大力拍在老鼠身上。（Threads@8lup_）

清潔工靜待時機，用掃帚大力拍在老鼠身上，但未能拍暈或拍死，老鼠又重新往下跑。（Threads@8lup_）

老鼠跑到右邊扶梯上。（Threads@8lup_）

清潔工拿着地拖與老鼠搏鬥。（Threads@8lup_）

清潔工拿着地拖與老鼠搏鬥。（Threads@8lup_）

清潔工拿着地拖與老鼠搏鬥。（Threads@8lup_）