黃埔扶手電梯驚現老鼠　清潔工拿掃帚地拖追打　網民讚：加隻雞髀

黃埔商場驚現老鼠！近日網上流傳影片，黃埔天地家居庭有老鼠於扶手電梯上行走，清潔工到場拿着掃帚及地拖追着拍打，引來多名街坊駐足觀看。



有網民留言表示，「香港鼠患愈來愈嚴重」、「黃埔，真係好多老鼠，黃埔花園、海濱南岸一帶，都好多」，亦有人認為是暴雨連連導致，「滂沱大雨，家園大水浸，唯有向外跑」，又讚揚清潔工勇猛，「加隻雞髀畀阿姐」。



近日網上流傳影片，黃埔天地家居庭有老鼠於扶手電梯上行走。（Threads@8lup_）

有網民於Threads發文發片表示，「米奇出來了：三部曲，阿彌陀佛」。

黃埔天地家居庭扶手電梯驚現老鼠

影片見到，1隻老鼠於黃埔天地家居庭往地庫的中間扶手電梯上行走，急速跳上梯級，當時扶梯未有運作。

黃埔天地家居庭有老鼠於扶手電梯上行走。（Threads@8lup_）

有清潔工拿着掃帚到場，在扶梯上方等待老鼠跑上去。（Threads@8lup_）

有清潔工拿着掃帚到場，在扶梯上方等待老鼠跑上去。（Threads@8lup_）

老鼠意會到有人將要打牠，立即急速轉身往下跑。（Threads@8lup_）

老鼠意會到有人將要打牠，立即急速轉身往下跑。（Threads@8lup_）

清潔工拿掃帚拍打 街坊觀看兼指揮

隨後有清潔工拿着掃帚到場，在扶梯上方等待老鼠跑上去，但老鼠意會到有人將要打牠，立即急速轉身往下跑，在場有男子向清潔工表示，「搵個人喺下面包抄先得㗎嘛，你剩係上面，佢跑落嚟啦，你搵個人喺下面先得㗎，1個上，1個下」。

片主見老鼠快要跑走，主動走到扶梯下方擋着，老鼠見無路可走於是往上跑，在場有女子要求清潔工「快啲掃啦，哎呀，佢走上去，掃佢啦，掃佢啦」。

片主見老鼠快要跑走，主動走到扶梯下方擋着，老鼠見無路可走於是往上跑。（Threads@8lup_）

在場有女子要求清潔工「快啲掃啦，哎呀，佢走上去，掃佢啦，掃佢啦」。（Threads@8lup_）

多名街坊駐足觀看。（Threads@8lup_）

清潔工靜待時機，用掃帚大力拍在老鼠身上。（Threads@8lup_）

清潔工靜待時機，用掃帚大力拍在老鼠身上，但未能拍暈或拍死，老鼠又重新往下跑。（Threads@8lup_）

清潔工拿地拖 超市外平地與老鼠搏鬥

清潔工靜待時機，用掃帚大力拍在老鼠身上，但未能拍暈或拍死，老鼠又重新往下跑，有女子驚慌說「哇，跌返落去，好驚喎，大佬」，老鼠緊接跑到右邊扶梯上。

之後，清潔工拿着地拖在TASTE超市門外平地與老鼠搏鬥，不斷大力追打，影片未能得知老鼠最終結局。

有女子驚慌說「哇，跌返落去，好驚喎，大佬」，老鼠緊接跑到右邊扶梯上。（Threads@8lup_）

老鼠跑到右邊扶梯上。（Threads@8lup_）

清潔工拿着地拖與老鼠搏鬥。（Threads@8lup_）

網民：黃埔鼠患嚴重 好多老鼠走入屋

有網民留言表示「扶手電梯任我行」，又認為街坊應落力幫忙，不應只駐足觀看及用口指揮。

有網民則認為黃埔鼠患嚴重，「黃埔好似愈來愈嚴重，但係黃埔花園仲係賣得咁貴，聽聞好多老鼠走入屋，10幾樓都爬咗上去」、「咁鬼舊，乜蛇蟲鼠蟻都有齊啦」。

清潔工拿着地拖與老鼠搏鬥。（Threads@8lup_）

清潔工拿着地拖與老鼠搏鬥。（Threads@8lup_）

清潔工拿着地拖與老鼠搏鬥。（Threads@8lup_）

清潔工拿着地拖與老鼠搏鬥。（Threads@8lup_）

老鼠可傳播什麽疾病？住所內有鼠患或死鼠應如何處理？

根據食環署網頁資料，在本港的家居環境中常見的鼠類有3種，分別是溝鼠、黑家鼠和小家鼠。老鼠可傳播鼠疫、鼠斑疹傷寒、叢林斑疹傷寒、斑疹熱、鈎端螺旋體病和漢坦病毒感染等疾病。

市民如發現住所內有鼠患，應通知物業管理公司以尋求協助或聘請滅蟲公司滅鼠；避免自行捕捉老鼠。如有查詢，市民可致電1823或食物環境衞生署查詢熱線2868 0000或食物環境衞生署分區辦事處（辦公時間內）。

處理鼠屍前，要穿上膠手套（如有需要可戴上口罩）。使用工具（如：鉗）把鼠屍放進堅韌的膠袋內，然後以一般家居消毒劑或稀釋漂白水噴灑鼠屍至完全濕透。接着，把該膠袋的袋口綁緊並將它放進另一膠袋內，最後再密封外層膠袋。裝着鼠屍的膠袋應妥善棄置於有蓋垃圾桶或附近的垃圾站內。

（Threads@8lup_）