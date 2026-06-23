中環OL厭棄「着裙仔坐凳仔」生活　轉跑道成港燈女工程師走進地盤

近年愈來愈多女性成為工程師，今（23日）是國際女工程師日，港燈就有44位女工程師，比例創下歷年新高。其中安全及培訓工程師鄧可欣，因不嚮往中環「着裙仔坐凳仔」的生活，加上經營餐館的家人受傷的緣故，於早年放棄任職人力資源（HR）主任，轉投職安健工程範疇。



鄧可欣說，初入行時，曾遇到地盤師傳的質疑，「好似覺得你紙板公仔。」但她未有放棄，累積經驗克服困難，並找到工作的滿足感。她不認為工程是男性主導的行業，鼓勵有興趣的女生，只要不怕辛苦且願意學習，終能在行業中找到自己的位置。



鄧可欣（左）認為，職安健工作為她帶來滿足感。（港燈提供圖片）

鄧可欣（右）曾是人力資源主任。（董素琛攝）

截至2025年底，港燈共有44位女工程師，她們在工程建設科、發電科、系統控制部等多個部門工作，工程行業不再是男性的專利。

安全及培訓工程師鄧可欣（Annie）大學時候修讀人力資源管理，畢業後順理成章，於中環公司任職人力資源主任。不過數年過去，她發覺自己不嚮往「着裙仔坐凳仔」的生活，繼而思考職涯方向。

家人開店經營餐館工傷 感受到職安健職安健

她回想到讀書時候一個有關職安健的報告，並感到有趣，加上其家人因開店經營餐館而工傷，讓她感受到職安健的職安健，便開始尋找相關工作。

港燈女工程師鄧諾芹（左）和鄧可欣（右），是公司44位女工程師之二。（港燈提供圖片）

自覺「年輕係任性啲」 放工晚上進修職安健相關文憑

那時候鄧可欣20多歲，笑言「年輕係任性啲」，日間繼續上班，晚上則進修職安健相關文憑。文科人轉讀理科固然不易，讀完相關學科，也不是寫包單會找到相關工作，她當時發現有工程公司招聘勞工主任，專門負責確保工友有糧出，要求求職者有人力資源管理經驗。後來她便成功入職，邊做邊搵職安健相關工作。

她最終於同一間公司成為助理安全主任，於2023年加入港燈，去年更成為全港僅有數百名的註冊安全審核員。

鄧可欣（藍衫者）認為無論男女，在進入工程界的時候，都是一張白紙。（港燈提供圖片）

鄧可欣透露，初時入行的時候，曾被地盤師傅質疑。（港燈提供圖片）

曾被地盤師傳質疑是「紙板公仔」 對守護地盤安全感滿足

鄧可欣表示，最初入行時，曾遇過地盤師傳的質疑，「好似覺得你係紙板公仔，你唔識㗎啦。」但她沒有放棄，會虛心向他們請教，累積實戰經驗，形容過程中「除了汗水，也有淚水」。

她認為職安健工作為她帶來滿足感，「尤其是你係有時見到啲師傅收工，佢哋其實好攰...... 咁我哋有時都會成日見，會打招呼，（她說）走啦師傳，放長假你去邊？佢話『我同老婆仔女去玩』，之後你就會諗，（自己的工作）好似默默守護咗佢哋咁。」

鄧諾芹於興建L10天然氣機組後，喜歡上地盤的工作。（董素琛攝）

暑期實習派駐南丫發電廠 從此愛上地盤工作 拒回寫字樓

除轉行任職的女工程師外，亦有本科學生入行。鄧諾芹（Joey）於大學修讀機械工程，於一次暑期實習，她首次踏足南丫發電廠，眼見巨型發電機組運作的震撼，自此便與港燈結下不解緣，至今她已於港燈任職15年。

她說，最初部門僅有一位女性，到現時一共有9位女工程師。經歷初入職時的5年寫字樓工作，她獲派駐南丫發電廠地盤，負責興建L10天然氣機組的工作。

鄧諾芹至今她已於港燈任職15年。（港燈提供圖片）

鄧諾芹表示，興建L10天然氣組讓她喜歡上地盤的工作，她拒絕上司讓她回來寫字樓工作的邀請，繼續留在南丫發電廠地盤，興建L11及L12天然氣機組，「好鐘意喺地盤度同啲判頭去夾住做，跟住落手落腳咁做，嗰個感覺係實係好好、好鐘意。」

累積了多年經驗，她現時是工程建設科「專門興建發電設施和基建的部門」高級項目工程師，將會擔任最新一部天然氣機組L13項目的組長，負責整體規劃與現場協調。

鄧諾芹曾參與興建L10、L11及L12天然氣機組的工作。（港燈提供圖片）

鄧諾芹曾參與興建L10、L11及L12天然氣機組的工作。（港燈提供圖片）

家人不反對地盤工作 外婆祈禱希望工地度安全工作

地盤工作需耗費大量體力，且充滿危險性，家人曾否反對她從事相關工作？鄧諾芹指，父母從小到大都支持她的決定，無反對她從事的職業；但身為基督徒的外婆，在一次飯前祈禱中，卻讓她首次明白家人對她的工作感到擔心，「佢喺祈禱嘅過程幫我祈禱，話希望我喺工地度安全工作、順順利利。」

鄧諾芹（藍衫左二）說，喜歡在地盤工作。（港燈提供圖片）

工程界是男性天下？ 鄧諾芹：無性別之分

工程師向來被視為是男性的天下，鄧可欣認為工程有多元化範疇，不認為工程是男性主導的行業，認為若女生覺得有興趣，不怕辛苦且願意學習的話，便會在行業中找到自己的位置，又認為無論男女，在進入工程界的時候，都是一張白紙。

鄧諾芹則指，工程行業沒有性別之分，亦不是單打獨鬥，若有興趣且喜歡前線工作的話，可勇敢嘗試，早晚會有一個屬於自己的團隊作為自己的後盾。