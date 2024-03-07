三八婦女節｜煤氣女工程師到地盤「落手落腳」 獲老師傅認可
工程界一向被視為男士世界，煤氣公司的男女比例已升至3.5：1。高級工程師趙蔚婷（Rita）認為不是只有男性才適合做工程。她攻讀工程學系，在煤氣公司由助理工程師做起，她毋懼日曬雨淋，在地盤工作時也主動「落手落腳」，贏得老師傅認可，「不但沒有小看我，更對我特別溫柔。」她不止達成自己志願，也代父圓夢。
趙蔚婷：老師傅沒有小看我 當我女兒般
趙蔚婷於2014年加入煤氣公司，由助理工程師做起，現時任職配氣操作部高級工程師。回想為何加入工程這個剛陽氣重的行業，她自言自小已喜歡理科，後來在父親鼓勵下選擇攻讀工程學系，畢業後加入煤氣公司，期間繼續進修獲取機械工程碩士學位。
趙蔚婷認為不是只有男性才適合做工程，工作上為了不讓男同事專美，她毋懼日曬雨淋，在地盤工作時也主動「落手落腳」。她指女性於工程界也有好處，「很多工程老師傅不但沒有小看我，更對我特別溫柔，甚至當我是女兒般，溝通、工作更加順暢。」
成工程師代父圓夢
家人對趙蔚婷的工作非常支持，父親以她為傲，因為趙爸爸也曾夢想成為工程師，但最後未能做到，由她代父圓夢。她也對煤氣工作產生了使命感，「我參與了多次緊急事故搶修工作，如之前『五百年一遇』的黑雨時，看到同事們不眠不休搶修受影響的喉管，明白到我們的工作關係全港市民生活，要確保安全及煤氣供應不受影響，一秒也不能鬆懈。」
因做工程相關政策建議產生興趣 辭工修讀機械工程
畢業於工業工程系的李淑華Candy，首份工作是與工程相關的政策建議，每天坐在辦公室寫文件，慢慢發現自己對工程有濃厚興趣，「我特別喜歡看工程照片，很想參與其中。」一年後，她毅然辭掉政策建議工作，修讀機械工程，決心成為工程師。
李淑華如願以嘗，在2015年加入煤氣公司負責煤氣喉管設計。她回想最初有工程承辦商對她並不信任，會委婉地問她「你沒有其他同事一起來嗎」。她沒因此被打擊，反而推動她更加努力，「有一次到工地現場，需要爬進只有1.5米窄的夾層檢查煤氣管道，我二話不說就爬了進去，現場的師傅表示佩服。」
除了在工作上獲得認同，李淑華也在加入工程界後認識到同為工程師的丈夫，並於2021年誕下兒子。她說工作不會影響照顧家庭，「我懷孕時也照常去工地，同事們都很照顧我。兒子出生後，公司提供很多家庭友善措施，如母乳餵哺設施、彈性上班時間，讓我可以照顧好家庭，更安心工作。」
煤氣公司男女比例為3.5：1
煤氣公司近年女工程師的應徵者有上升趨勢，人力資源總經理譚美玲表示，公司2023年的男女比例為3.5：1，比2022年的4:1，男女比例更趨平均。她稱一向唯才是用，推動多元共融，只要工作表現好，不論男女、年齡、種族、膚色、性向和信仰，健康或殘疾與否，都會聘請；女工程師比較細心，表達能力較強，面試時有一定優勢。