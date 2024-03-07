三八婦女節｜煤氣女工程師到地盤「落手落腳」　獲老師傅認可

工程界一向被視為男士世界，煤氣公司的男女比例已升至3.5：1。高級工程師趙蔚婷（Rita）認為不是只有男性才適合做工程。她攻讀工程學系，在煤氣公司由助理工程師做起，她毋懼日曬雨淋，在地盤工作時也主動「落手落腳」，贏得老師傅認可，「不但沒有小看我，更對我特別溫柔。」她不止達成自己志願，也代父圓夢。



趙蔚婷：老師傅沒有小看我 當我女兒般

趙蔚婷於2014年加入煤氣公司，由助理工程師做起，現時任職配氣操作部高級工程師。回想為何加入工程這個剛陽氣重的行業，她自言自小已喜歡理科，後來在父親鼓勵下選擇攻讀工程學系，畢業後加入煤氣公司，期間繼續進修獲取機械工程碩士學位。

趙蔚婷認為不是只有男性才適合做工程，工作上為了不讓男同事專美，她毋懼日曬雨淋，在地盤工作時也主動「落手落腳」。她指女性於工程界也有好處，「很多工程老師傅不但沒有小看我，更對我特別溫柔，甚至當我是女兒般，溝通、工作更加順暢。」

成工程師代父圓夢

家人對趙蔚婷的工作非常支持，父親以她為傲，因為趙爸爸也曾夢想成為工程師，但最後未能做到，由她代父圓夢。她也對煤氣工作產生了使命感，「我參與了多次緊急事故搶修工作，如之前『五百年一遇』的黑雨時，看到同事們不眠不休搶修受影響的喉管，明白到我們的工作關係全港市民生活，要確保安全及煤氣供應不受影響，一秒也不能鬆懈。」

因做工程相關政策建議產生興趣 辭工修讀機械工程

畢業於工業工程系的李淑華Candy，首份工作是與工程相關的政策建議，每天坐在辦公室寫文件，慢慢發現自己對工程有濃厚興趣，「我特別喜歡看工程照片，很想參與其中。」一年後，她毅然辭掉政策建議工作，修讀機械工程，決心成為工程師。

李淑華如願以嘗，在2015年加入煤氣公司負責煤氣喉管設計。她回想最初有工程承辦商對她並不信任，會委婉地問她「你沒有其他同事一起來嗎」。她沒因此被打擊，反而推動她更加努力，「有一次到工地現場，需要爬進只有1.5米窄的夾層檢查煤氣管道，我二話不說就爬了進去，現場的師傅表示佩服。」

除了在工作上獲得認同，李淑華也在加入工程界後認識到同為工程師的丈夫，並於2021年誕下兒子。她說工作不會影響照顧家庭，「我懷孕時也照常去工地，同事們都很照顧我。兒子出生後，公司提供很多家庭友善措施，如母乳餵哺設施、彈性上班時間，讓我可以照顧好家庭，更安心工作。」

煤氣公司人力資源總經理譚美玲指近年女工程師的應徵者有上升趨勢。（煤氣公司提供圖片)

煤氣公司男女比例為3.5：1

煤氣公司近年女工程師的應徵者有上升趨勢，人力資源總經理譚美玲表示，公司2023年的男女比例為3.5：1，比2022年的4:1，男女比例更趨平均。她稱一向唯才是用，推動多元共融，只要工作表現好，不論男女、年齡、種族、膚色、性向和信仰，健康或殘疾與否，都會聘請；女工程師比較細心，表達能力較強，面試時有一定優勢。