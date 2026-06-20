精準扶貧不精準？政府首揭關愛隊探訪有年齡劃分　狄志遠指有漏洞

政府周四（18日）公布「精準扶貧成果報告」，鎖定全長者戶為目標群組之一；不足一日，葵涌荔景邨便發生雙老家庭悲劇，七旬翁在單位內自縊、其妻倒斃床上，二人並非社署社工的跟進個案。勞福局局長孫玉菡今日（20日）回應事件，首度披露關愛隊的探訪名單原來有年齡劃分，由於事主未滿80歲，故未被納入探訪名單之內。事件掀起大眾關注，「精準扶貧」政策是否不夠「精準」？



前立法會議員狄志遠認為，事件反映計劃存有漏洞，部份年滿60歲的長者都值得被關注，尤其以老護老或有長期病患的長者，促請當局應透過社工評估各家庭的風險程度。社協社區組織幹事吳衞東亦關注，政府未有交代「高風險家庭」的定義，舉例以老護殘的個案，「傷殘程度是否計算在內？雙老又多病的，何謂多病？什麼病才算是嚴重？」他期望定義能經過民間討論。



荔景邨風景樓。（資料圖片/黃學潤攝）

孫玉菡周六表示，目前利用房屋署的住戶名冊及大數據分析，識別並展開對全長者戶的探訪工作。由於現時首階段大數據篩選的界線設定為80歲或以上的全長者戶，會獲得優先探訪，今次悲劇中，兩名長者均未滿80歲，相信因而未有成為探訪對象，承認機制仍有改善空間。

狄志遠：劃分年齡探訪不能接受

新思維主席、前立法會議員狄志遠受訪稱，今日才得悉關愛隊重點探訪80歲以上的全長者戶，事件反映計劃存有漏洞，直斥不能接受按年齡劃分的做法。他指，部份年滿60歲的長者都值得被關注，尤其以老護老、曾表達孤獨感或有長期病患的長者，他們可能受情緒困擾，屬高危族群。

他認為，當局應透過社工評估各家庭的高中低風險程度，並以個案經理形式跟進高危家庭。他理解關愛隊或未能以專業角度判斷家庭風險，促請政府提供定期培訓，並安排社工或心理學家等專業人士作支援。

他又說，明白社工人手緊張，但相信社會無法接受政府以人手不足為由，而不提供支援，他並促請政府增撥資源，而非每次發生事故才作出改善，他形容是「予人感覺制度不夠完整」，亦盼當局盡快透過醫管局和房屋署等部門資料，整合各區高危家庭名單。

新思維主席狄志遠。（資料圖片）

吳衞東促交代資料庫落實時間表

社區組織協會社區組織幹事吳衞東表示，對於關愛隊劃分年齡探訪感到失望，亦擔心未滿80歲長者會被忽略，「有無得檢討？80歲係咪一條死線？」他指，政府未有交代「高風險家庭」的定義，舉例以老護殘的個案，「傷殘程度是否計算在內？雙老又多病的，何謂多病？什麼病才算是嚴重？」他期望定義能經過民間討論，才會令大眾市民信服。

政府正在建立「動態高風險照顧者資料庫」，但吳衞東認為，目前仍未知何時完成及落實、以及涉及多少個部門協作。他同說，關愛隊屬於義務性質，難要求對方盡善盡美，他建議增設受薪服務隊伍，以及將社區保姆安排擴至照顧長者，要求他們遵從服務承諾，例如承諾每隔多少時間就會探訪高危家庭。

吳衞東說，不認同政府不再定義貧窮，以避免標籤的說法，又認為單親家庭、長者等目標群組，是基於事實的界定。他擔憂取消貧窮的定義後，令服務的加強方向變得模糊，建議政府盡快設立照顧者優先政策。

社區組織協會社區組織幹事、社工吳衞東。（資料圖片／夏家朗攝）

全港10.7萬戶80歲以上全長者戶 關愛隊探訪近11萬戶

全長者戶是「精準扶貧」項目的目標群組之一，根據2024年綜合住戶統計調查及2021年人口普查數據 ，全長者戶有49萬戶、涉71.7萬人；其中80歲及以上全長者戶被視為最需要幫助，有10.7萬戶、涉13.1萬人。

自「地區服務及關愛隊伍—支援長者及照顧者計劃」推出至3月底，關愛隊已探訪近11萬個「有需要住戶」；另探訪近3.5萬個經數據平台識別的「高風險個案」。