雙老悲劇｜孫玉菡稱檢視關愛隊探訪篩選機制　研參考醫管局數據

葵涌荔景邨昨日（19日）發生一宗涉及雙老家庭的悲劇，一對七旬夫婦被發現在單位內昏迷，其中78歲妻子送院搶救後證實不治。勞工及福利局局長孫玉菡今日（20日）在電台節目中，形容今次事件令人感到痛。他又指，事主未滿80歲，相信因此未被納入關愛隊的探訪名單，而且亦不是社署社工的跟進個案，將檢視大數據篩選機制，研究能否同時參考醫管局的數據，將患有嚴重長期病患的住戶列為高風險個案，亦考慮引入更多參數，例如將篩選年齡層降低。



荔景邨風景樓。（資料圖片/黃學潤攝）

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孫玉菡在商台節目《政經星期六》中指，關愛隊自去年暑假起，一直利用房屋署的住戶名冊及大數據分析，識別並展開對全長者戶的探訪工作。截至目前為止，關愛隊已成功探訪超過10萬個住戶，並成功轉介萬多戶有社福需要的家庭。

然而，孫玉菡指，由於現時首階段大數據篩選的界線設定為80歲或以上的全長者戶，會獲得優先探訪，今次悲劇中，兩名長者均未滿80歲，相信因而未有成為探訪對象。他認為，今次事件折射出大數據篩選機制仍有改善空間。

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片／梁鵬威攝）

他又證實涉事夫婦並非社會福利署社工的跟進個案，並形容今次事件屬悲劇，令人感到痛心。孫玉菡表示，下一步需要檢視能否同時參考醫管局的數據，將患有嚴重長期病患的住戶列為高風險個案，亦將探討引入更多參數，例如將篩選年齡層降低。