雙老悲劇｜研擴大關愛隊探訪範圍　孫玉菡：若有認知障礙者應優先

荔景邨前日（19日）發生一宗涉及雙老家庭的悲劇，一對七旬夫婦被發現在單位內昏迷，其中78歲妻子送院搶救後證實不治。勞工及福利局局長孫玉菡今日（21日）表示，正積極擴大「關愛隊」優先關顧、探訪的全長者戶的範圍，由現時80歲或以上，擴至包括60多歲至79歲。他又認為，若未滿80歲的全長者戶中，有認知障礙症個案，應獲優先處理。



荔景邨前日（19日）發生一宗涉及雙老家庭的悲劇，一對七旬夫婦被發現在單位內昏迷，其中78歲妻子送院搶救後證實不治。（資料圖片／黃學潤攝）

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片／梁鵬威攝）

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荔景邨雙老家庭悲劇，一名七旬翁在單位內自縊、其妻倒斃床上，二人並非社署社工的跟進個案。勞福局局長孫玉菡事後解釋，關愛隊現時按房委會住戶名冊和大數據分析，探訪年滿80歲的全長者戶，由於兩名長者均未滿80歲，相信因而未有成為探訪對象。

孫玉菡今日出席電視節目後見傳媒表示，當局正檢視關愛隊探訪機制，研究擴大優先關顧長者的範圍，預計會擴至60多歲至79歲。他又指，這類長者戶中，若其中一人有長期病患，伴侶作為照顧者會感吃力，當局會與醫管局研究哪類長期病患的風險較高。

至於具體劃線年齡，他指當局會以大數據作「科學觀察」而定，又指會以未有社福機構為優先跟進對象。孫玉菡初步認為，若未滿80歲的全長者戶中，包含認知障礙症個案，應獲優先處理。