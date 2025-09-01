關愛隊首用房屋署資料探訪獨居長者　義工隊：問卷題目頗多存困難

獨居長者及年長照顧者悲劇時有發生，有個案倒斃家中變了白骨才被發現，惟房屋署及社會福利署的相關資料卻被「私隱」包裹。當局終有突破，觀塘樂華南、北關愛隊在23日（周六）組織了「觀塘區高風險住戶名冊試點計劃探訪行動」，聯同數個機構及大學，利用房屋署提供的資料探訪邨內的「單老」及「雙老」，了解其狀況及需要介入協助。



各義工隊當日成功探訪名單上一半、甚至八成的住戶，長者在義工協助下需完成社署準備的問卷。不過有探訪十多戶的義工反映指，雖然完成問卷沒太大困難，但近20條題目頗多，令人有點卻步。立法會議員鄧家彪當日亦有參與組織及探訪，他認為計劃仍有改善空間，如問卷設計等，相信完善後4、5個月內便可推及至各區公共屋邨。



150名義工分組探訪樂華邨內約1100戶獨居及雙老長者

觀塘樂華南、北關愛隊在8月23日（周六）早上9時15分左右，聯同交通安全隊、政府人員協會、鄧家彪議員辦事處、頤樂社、中文大學、樹仁大學、暨南大學、夢同行慈善基金等機構及大學，集合了約150名義工，分組探訪邨內約1,100戶獨居、或夫婦同住的長者。他們在簡介會後，約10時30分分組出發前往探訪目標住戶。

義工只有住址無住戶資料 房署預先發信通知受探訪長者

義工在探訪前，獲得的資料只有屋邨大廈名及門號，其他關於住戶的資料，如姓名、性別、年齡等，房屋署都沒有披露。探訪活動的目標住戶在事前收到由房屋署寄出的信件，通知他們當日將有義工到訪。義工亦獲分發一條毛巾，作為送給住戶的禮物，以及一份社署設計的問卷。

問卷有近20條題目 助了解長者是否需要服務轉介

問卷共有近20題，包括住戶是「單老」還是「雙老」；有否正領取任何資助或政府援助；有否安裝平安鐘等緊急召援系統；是否有照顧者，以及是否需要服務轉介。義工需協助長者完成問卷，長者亦需在問卷上簽署作實。

義工會依問卷問題逐一向長者提問，以了解他們是否需要協助。（吳美松攝）

有義工隊只完成2成問卷 指題數多而令人卻步

記者當日跟隨其中一組義工到樂華北邨其中一幢大廈探訪8個住戶。小組成功探訪5戶並完成問卷，不過他們均表示事前未有收到、或沒有留意到房屋署寄出的信件，因此對探訪一事並不知情。記者後來問過其他義工，有組別需探訪10戶，但只有2戶在家並完成問卷；亦有組別在來回兩次後，順利在15個目標住戶中成功探訪到8戶。

據部份義工所說，他們探訪的長者中，「單老」及「雙老」佔比相若；對探訪亦表現歡迎，並可在義工協助下順利完成問卷。不過，有需要探訪十多戶的義工反映指，雖然完成問卷沒太大困難，但問卷題數頗多，令人有點卻步。

關愛隊成員駱先生認為當局應該將計劃推廣至全港，因為長者需要更多關懷、關愛。（吳美松攝）

關愛隊成員對新安排持正面評價 促推廣至全港

關愛隊成員駱先生的小組需要探訪10戶，最後成功探訪到8戶。他表示「老友記都好合作」，亦順利完成問卷。他認為當局應該將計劃推廣至全港，因為長者需要更多關懷、關愛。駱先生亦說，他認為參與計劃成為義工是在盡公民責任。

區議員李嘉恒冀社署「拆牆鬆綁」 平衡找目標長者及個人私隱

當區區議員李嘉恒表示，當日活動十分順利，亦有賴一眾義工幫忙。不過他認為社署在提供目標住戶時可以「拆牆鬆綁」多一些，當然當局需要保障住戶個人私隱，但希望可以取得平衡，令計劃日後運作時更方便，亦可接觸到更多有需要「單老」、「雙老」及其照顧者。

區議員李嘉恒促社署「拆牆鬆綁」多一些，平衡找目標長者及個人私隱。（吳美松攝）

立法會議員鄧家彪：有長者原來已離世 社署資料未必最新

立法會議員鄧家彪當日亦與其他義工一起上門探訪，15戶中有7戶順利完成問卷，一戶並沒有長者在家；另有一戶長者已在前一段日子離世，鄧家彪認為反映社署資料未必是最更新的版本。他又指探訪有一定難度，自己因為長者認得他是當區立法會議員，才讓他進入屋內，坐下來詳談，其他義工則可能會遇有阻礙。

立法會議員鄧家彪希望社署在今次試行後，可以完善問卷，使其更方便長者或義工填寫，亦方便計劃日後運作。（吳美松攝）

鄧家彪認為視乎試行結果可推廣至私人屋苑

鄧家彪指社署問卷題目較多，而邨內關愛隊等義工多為長者，他們未必看得清細小的文字，或明白問卷內容，如單靠他們探訪，或未能完成問卷，因此才特意招募區外組織派出義工，與關愛隊組成小組去探訪。他希望社署在今次試行後，可以完善問卷，使其更方便長者或義工填寫，亦方便計劃日後運作。

他認為當社區完善問卷後，相信只需4至5個月，便可將計劃推及至全港公共屋邨，日後視乎情況更可推廣至私人屋苑。