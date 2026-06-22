2行業3月就業減2.5萬人　地盤及餐飲服務職位空缺數量斷崖式下跌

政府統計處今日（22日）發表今年3月的從業人士及職位空缺統計數字，主要涵蓋20個行業。當中私營機構的總從業人數下跌0.4%，即減少約1萬人，至270萬人；建築地盤 （只包括地盤工人）及進出口貿易都是重災區，就業人數按年分別減少11,200人及13,600人。地產及專業及商用服務（清潔及同類服務除外）則反增，合共多約一萬人就業。



職位空缺數目為4.86萬個，較上年同期減少6,560個，即下跌12%。其中地盤工人職位空缺數量較上年同期大跌64%，即減少470個；餐飲服務亦受不小影響，較上年減少1,230個空缺，下跌25%。



政府統計處今日（22日）發表今年3月的從業人士及職位空缺統計數字，當中私營機構的總從業人數下跌0.4%，即減少約1萬人。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

3月整體就業人數淨減一萬人 地盤建築及進出口貿易最流失最多

政府統計處計算約20個香港主要行業的職位數字，當中包括製造業、建築地盤 （只包括地盤工人）、餐飲服務及零售業等。

統計處資料顯示，今年3月有270萬人於私營機構從事相關選定行業，比上年同期下跌0.4%，即減少10,100人。從業人數減少的行業主要有地盤建築工人，一年減少11,200人，萎縮9%，進出口貿易業則減少13,600人，下跌3.9%。

運輸、倉庫、郵政及速遞服務業、零售業與批發業均錄得跌幅，流失人數介乎400至2,000人不等，跌幅約為0.9%至1%。從業人數增長則集中於部分服務性行業，當中地產業的表現最為突出，按年增加3.4%，即4,900人；而專業及商用服務（清潔及同類服務除外）聘用人數增加5,800人或1.9%。

2026年3月總從業人士較上年減少0.4%，「其他」包括採礦及採石業，以及電力和燃氣供應及廢棄物管理業。（統計處圖片）

地盤工人職位空缺數量較上年同期跌64%，即減少470個。(資料圖片 / 黃永俊攝)

13個行業職位空缺數目減少 地盤建築行業減少64%

至於職位空缺（即工種）數目方面，統計處指出大部分行業的職位空缺數目較上年減少，有約13個行業都減少空缺數量。當中減少數量最多為餐飲服務業，比上年同期減少1,230個至3,630個，下跌25%，其次是教育業，減少980個，比上年減少17%。另外，地盤建築減少470個空缺，較上年跌64%，是下跌百分比最多的行業。

20個行業中，僅有3個行業的職位空缺較去年增加，包括金融及保險業、製造業及批發業，三者公佈增加410個空缺。

2026年3月職位空缺較上年同期減少6,560個，「其他」包括採礦及採石業，以及電力和燃氣供應及廢棄物管理業。（統計處圖片）

職位空缺下跌數量最多為餐飲服務業，比上年同期減少1,230個，至3,630個，下跌25%。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

根據政府統計處上周發表的最新勞動人口統計數字，3月至5月經季節性調整的失業率為3.7%，與今年2月至4月數字相同，但失業人數則增加約1,900人。