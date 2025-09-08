畢業即失業？2025大學生職位空缺大跌　6工種重災區1行業暴跌九成

又到應屆畢業生的求職季節，最擔心的自然就是就業求職狀況，但隨着本港經濟變差，大學聯校就業資料庫（JIJIS）最新統計顯示，今年首季大學生全職職缺數量暴跌超過五成，相比起上年同期，甚至係疫情期間明顯減少，其中有六個行業更成為求職重災區，相關學科的畢業生就要更加留意了！



據大學聯校就業資料庫（JIJIS）最新統計顯示，今年首季（一月至三月）適合大學生全職的職缺數量比去年同期驚跌超過五成，僅剩7928個空缺，而疫情期間亦剩餘1.2萬個左右，可見現時應屆大學生的整體求職狀況，甚至比疫情時期還要惡劣。當中有六大行業更成求職重災區，例如零售、酒店及旅遊等行業職缺今年暴跌至九成，而教育等傳統行業則跌六成左右，只有建築以及機械、工程的相關行業微升。

求職重災區一：客戶服務類

客戶服務類包括零售、酒店及旅遊等行業，是今年職位空缺最跌最誇張的行業，早在2024年的職位空缺中，客戶服務類別仍有4502個職位空缺，而今年職缺跌逾9成，本季度職位空缺僅剩三百多個，對比去年同期大跌92.2%！

求職重災區二：研究及開發類

研究及開發類的相關工種跌幅亦相當驚人，2024年的職位空缺中，研究及開發類相關工種仍有661個職位空缺，而今年則只有212個，與去年同期比較下滑近68%。

求職重災區三：教育類

從事教育類型的傳統行業，亦與研究及開發類跌幅相差無幾，首季度與上年同期比較跌幅破6成，2024年的職位空缺中，從事教育類型的傳統行業仍有817個職位空缺，而今年則只有301個，與上年同期比較大跌63.2%。

求職重災區四：IT/程式設計類

IT及程式設計裏的職位空缺與教育類、研究及開發率一樣，跌幅逾6成，2024年的職位空缺中，有大概2390個職位空缺，但到了2025年，則只有889個，與上年同期比較，跌幅大跌62.8%。

求職重災區五：市場營銷及調查類

市場營銷及市場調查類型相關的工作職缺跌超過五成，2024年的職位空缺中，市場營銷及市場調查類大概有701個職位空缺，而今年第一季則只有315個，跌幅達55.1%。

求職重災區六：金融類

銀行及金融類別的行業同樣仍是求職重災行業之一，與市場營銷及調查率一樣，跌幅超過五成， 2024的職位空缺中，有大概1101個職位空缺，而今年則只有524個，與上年同期比較大跌52.4%。

雖然職位空缺比起上年同期大幅下跌，六大學科及行業的應屆畢業生相對會比較難應聘工作，但今年首季大學畢業生職位薪酬中位數達到1.95萬元，平均薪酬則為2.1萬元，相較上年同期比較略微上升約2%。