兩泰女被騙到港賣淫　兩名男女涉收錢和安排妓女　囚7個月及1年

兩名泰籍女子於2023年被誘騙來港打工，誤以為任職按摩師，卻遭脅迫賣淫。警方收到泰國駐港總領事館報案後，在油麻地廟街一單位找到兩人。一對被捕的男女今（22日）在區域法院承認依靠他人賣淫的收入為生等罪。法官判刑時指，女被告負責安排嫖客上樓和收錢，但沒有證據顯示她參與賣淫集團的運作，判她監禁7個月；男被告則參與安排妓女來港，其角色較重，判他監禁1年。



兩名被告柯金妹（35歲，女）和趙漢亮（66歲），分別承認依靠他人賣淫的收入為生罪，以及串謀依靠他人賣淫的收入為生罪，案發在2023年1月至2月間。

同案被告鄢昔珍及鄔清容，承認串謀控制另一人賣淫等罪，於2023年分別被判囚1年和10個月。

法官指被告趙漢亮角色較重 同夥會請示他 判他監禁1年

法官練錦鴻判刑指，柯金妹在案中安排嫖客上樓及收錢，但沒證據顯示她參與賣淫集團的運作。此外，當她得知妓女不願賣淫時，她稱不會再為集團工作，考慮案情判她入獄7個月。至於趙漢亮，練官指他明顯角色較重，同夥會請示他，他並負責安排外地妓女來港，遂判趙監禁1年。

此外，今開庭時一名柯姓女子涉在庭內拍照被拘捕。

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女被告記錄嫖客進入單位的時間 和收取每人250元

案情指，兩名泰藉女事主X和Y於2023年2月7日扺港，並被帶到廟街159號某單位。翌日，警方收到泰國駐港總領事館報案後，破門進入單位，找到兩人。警員並在單位內，檢獲避孕套、潤滑劑等。此外，柯金妹、趙漢亮等5人在行動中被捕。

柯在警誡下稱只負責協助「燕姐」，把客人帶到單位。她在錄影會面補充，除了帶嫖客到單位，亦會記錄嫖客進入單位的時間，和收取每人250元。事後，她會把款項給予「燕姐」，而她則就每名嫖客獲得45元。於2023年2月8日，柯在單位見到兩名泰國女子，並帶了6、7名嫖客到單位。

女被告曾在訊息稱 兩名早前到址的女子拒絕工作 其中一人聲稱被朋友欺騙來港

根據柯和同案被告鄔清容於2月8日的訊息對話，柯曾稱兩名於7日晚上到址的女子，均拒絕工作，其中一人聲稱被朋友欺騙來港。

案情亦指，趙向同案被告鄢昔珍發出指示，包括著她提供日用品及食物予新人。而趙亦透過訊息告知柯，提醒於2月7日晚到埗的人，在泰國「未做過呢樣嘢」，叫柯照顧該人。

案件編號：DCCC85/2024