中大醫學院研發青光眼新療法　抑制眼部生長激素蛋白恢復七成視力

青光眼是全球第二大致盲眼疾，也是本港永久致盲的首要原因，香港約有12萬名患者，而傳統治療無法恢復受損視力。中大醫學院研究發現，透過抑制眼部神經內分泌生長激素（GHRHR）蛋白，可提升視網膜神經細胞存活率、抑制青光眼導致的視神經退化及死亡，並恢復近七成視覺功能，為青光眼患者帶來新希望。



中大醫學院成功揭示青光眼的新治療靶點GHRHR，有望為此嚴重眼疾開創嶄新的神經保護治療策略。（中大提供）

現時傳統治療青光眼包括藥物、激光及外科手術等，無法逆轉青光眼患者已受損的視覺功能，不少患者即使接受治療，確診後視力仍會逐漸惡化，嚴重者甚至於10至20年內完全失明。

中大醫學院成功揭示青光眼的新治療靶點GHRHR，有望為此嚴重眼疾開創嶄新的神經保護治療策略。（中大提供）

中大醫學院研究團隊透過小鼠青光眼模型，模擬人類青光眼中的慢性及急性高眼壓，以及視神經受壓等情況，找出與視網膜神經細胞受損及功能恢復密切相關的關鍵調控因子GHRHR。

結果發現小鼠接受GHRHR抑制劑後，整體視覺功能顯著改善，原已喪失的避光行為恢復近七成，同時提升神經細胞存活率近五成。研究亦顯示，抑制GHRHR的小鼠未見眼底結構異常或病變，反映此治療策略或具良好安全性。

朱偉傑博士表示小鼠實驗證實，抑制GHRHR不但能在五天內提升視網膜神經細胞存活率近五成，更可恢復近七成原已喪失視力。（中大提供）

中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授朱偉傑表示，是次發現為研發更精準及有效的原發性青光眼治療提供了臨床前實證，期望5至7年內將此創新療法轉化為臨床應用，並計劃研究其於深近視患者等高風險群組的潛在效益，為更多青光眼患者帶來曙光。