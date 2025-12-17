中大醫學院研發以生物技術測自閉症風險　明年為200兒童免費檢測

本港有逾2.2萬名兒童患有自閉症，近年更呈上升趨勢。為及早檢測兒童患有自閉症風險，中大醫學院聯同中大衍生公司微識生物科技診斷有限公司（MicroSigX）今日（17日）宣布推出全球首創「多界別微生物技術」，透過糞便樣本中的微生物群特徵，再使用經驗證的人工智能模型，便可計算出自閉症風險評分，最快7日有結果。



該項專利技術已於去年7月獲美國食品及藥物管理局的「突破性設備認證」，並將於明年推出試點項目為200名合資格兒童提供免費檢測。



「中大醫學院與 MicroSigX 突破性檢測技術及早識別自閉症」項目啟動儀式。（中大醫學院提供）

量度糞便樣本 計算自閉症風險評分

中大醫學院2024年於頂尖國際期刊《自然—微生物學》發表研究成果，首次明確揭示自閉症兒童的腸道微生態中，有四組不同界別的微生物群出現變化，並開發了全球首創的「多界別微生物技術」。

中大醫學院副院長（研究）兼裘槎醫學科學教授黃秀娟教授解釋，只需量度少量糞便樣本中的微生物群特徵，包括細菌、古菌、真菌、病毒、微生物基因及代謝途徑等多界特徵，再使用經驗證的人工智能模型，便可計算出自閉症風險評分。

MSX Metagenie®專利技術已於2024年7月獲美國食品及藥物管理局的「突破性 設備認證」。（中大醫學院提供）

MicroSigX 獲「產學研 1+計劃」撥款支持

中大醫學院精神科學系教授陳秀雯教授指出，此檢測工具的陰性（即排除自閉症）預測值（negative predictive value) 逾95%，能提供客觀有力的臨床數據作參考，協助醫生排除低風險個案，消除家長的疑慮，亦有助將醫療及社會資源集中處理高風險群組。

中大醫學院積極推動成果轉化，創立衍生公司 MicroSigX，開發非入侵性診斷方案，並獲「產學研 1+計劃」撥款支持，將科研成果轉化落地及進軍國際市場，並計劃於中國內地及美國申請註冊。

（左起）中大醫學院精神科學系教授陳秀雯教授、中大卓敏內科及藥物治療學講座教授陳家亮教授及中大醫學院副院長（研究）兼裘槎醫學科學教授黃秀娟教授。（中大醫學院提供）

明年為200童提供免費檢測 年齡介乎18個月至4歲

中大醫學院和 MicroSigX 將於明年1月與非牟利團體合作推出試點項目，為200名合資格學前兒童提供免費檢測，試點聚焦年齡介乎18個月至4歲，表現出疑似自閉症特徵但尚未確診的兒童。

中大醫學院亦將成立「自閉症譜系中心」，建立系統性課程面向社區醫療專業人才，目的是普及有關自閉症多様性的評估和醫社家教支援的循證模式，以至創新醫療發展的實用知識。