中大醫學院安排3醫生到體院提供專科治療　冀運動醫學成獨立專科

中大醫學院與香港體育學院早前簽署運動醫學合作備忘錄，副院長、矯形外科及創傷學系系主任容樹恒今（31日）在電台節目指，醫學院7月起安排3名醫生，輪流到體院提供專科治療，並會由骨科及創傷治療拓展到其他專科，期望提升運動醫學水平。



他指現時運動醫學並非醫專認證的專科，因此已設計相關文憑課程供醫護深造。他希望與政府及其他持份者討論，讓運動醫學成為獨立專科。



中大醫學院與香港體育學院早前簽署運動醫學合作備忘錄。(資料圖片/鄭子峰攝)

容樹恒指醫學院已安排3名醫生，輪流到體院提供專科治療。（資料圖片）

容樹恒指，醫學院已安排3名醫生輪流到體院提供專科治療，並會由骨科及創傷治療拓展至其他專科醫療，亦會有醫護人員講授運動醫學相關課程。容並指，將會邀請體院醫護到醫學院視察手術及康復治療，期望提升運動醫學水平。

容表示，香港運動醫學一直在國際上領先，惟運動醫學並非是醫專認證的專科領域，因此已設計文憑課程，供醫護人員深造運動醫學，期望與政府及其他持份者討論，令運動醫學成為獨立專科。

鄭泳舜表示，備忘錄有助雙方加強合作，減少運動員受傷風險，延長他們的運動生涯。（資料圖片/馮子健攝）

體院副主席鄭泳舜表示，備忘錄有助雙方加強合作，減少運動員受傷風險，延長他們的運動生涯。他並指，體院新設施大樓現已落成，設有科研中心及醫學中心，希望能整體提升運動員的質素。