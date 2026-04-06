中大醫學院推培育計劃 冀5年吸納百名女性科研人才
中大醫學院周一（6日）推出「琢妍醫學人才培育計劃」(Women in Science and Medicine Academy，WISE)，旨在透過系統化支援及長期策略性措施，在生物醫學、科研及臨床研究等領域，培育及吸引更多本地及海外女性人才，推動香港成為國際女性醫學科研人才的重要樞紐。當中包括開展「頂尖100女性人才計劃」，目標招攬及培育100位傑出女性醫學科研人員。
全球數據顯示，科研領域中的女性研究人員雖然逐步增加，但在晉升機會、科研資源競爭及跨領域創新方面，仍面對多重挑戰。根據聯合國教科文組織及世界經濟論壇統計，全球每3名科研人員中僅得一名為女性；女性佔STEM課程畢業生總數的35%，而STEM行業女性管理層比例更不足30%。
善用香港制度優勢 打造國際女性醫學科研人才樞紐
WISE召集人、中大醫學院副院長（研究）黃秀娟教授表示，香港在培育與支持女性科研人才方面，具備顯著而獨特的優勢。憑藉成熟的高等教育制度、包容多元的科研文化，以及相對完善的性別平等環境，香港為女性從事科研提供了比區內多數城市更具發展潛力的環境。
不過，女性在科研領域的長期發展仍受到系統性因素影響，包括平衡科研與家庭角色之間的壓力，以及職涯初期支援機制未臻完善等挑戰。計劃大使、中大醫學院外科學系副教授陳詩瓏醫生稱，WISE提供必要的制度性支援，使更多女性能安心投入研究並持續成長。
強化人才吸納 呼應國家「十五五」規劃
中大醫學院「琢妍醫學人才培育計劃」將透過：研究與職涯導師制度、女性科研領導力與專業發展、國際交流與合作、建構家庭友善科研文化等4大核心方向， 讓女性科研人員在生物醫學科學領域茁壯成長、發揮領導才能，塑造香港的未來。
中大醫學院稱，WISE的推出亦具重要策略意義，不僅為香港在全球人才競爭中有效「搶人才」，同時更與國家「十五五」規劃中提出發展創新科技及人才強國的方向高度契合。
中大醫學院將建構國際女性科研網絡，計劃於未來數年，與歐美及亞洲多所頂尖醫學院建立聯合研究與培訓合作，推出海外青年女性研究員訪問計劃，及在香港舉辦年度女性科研領袖峰會。