中大醫學院推培育計劃　冀5年吸納百名女性科研人才

中大醫學院周一（6日）推出「琢妍醫學人才培育計劃」(Women in Science and Medicine Academy，WISE)，旨在透過系統化支援及長期策略性措施，在生物醫學、科研及臨床研究等領域，培育及吸引更多本地及海外女性人才，推動香港成為國際女性醫學科研人才的重要樞紐。當中包括開展「頂尖100女性人才計劃」，目標招攬及培育100位傑出女性醫學科研人員。



中大醫學院計劃5年內延攬及培育100位傑出女性醫學科研人員。（中大醫學院圖片）

全球數據顯示，科研領域中的女性研究人員雖然逐步增加，但在晉升機會、科研資源競爭及跨領域創新方面，仍面對多重挑戰。根據聯合國教科文組織及世界經濟論壇統計，全球每3名科研人員中僅得一名為女性；女性佔STEM課程畢業生總數的35%，而STEM行業女性管理層比例更不足30%。

善用香港制度優勢 打造國際女性醫學科研人才樞紐

WISE召集人、中大醫學院副院長（研究）黃秀娟教授表示，香港在培育與支持女性科研人才方面，具備顯著而獨特的優勢。憑藉成熟的高等教育制度、包容多元的科研文化，以及相對完善的性別平等環境，香港為女性從事科研提供了比區內多數城市更具發展潛力的環境。

不過，女性在科研領域的長期發展仍受到系統性因素影響，包括平衡科研與家庭角色之間的壓力，以及職涯初期支援機制未臻完善等挑戰。計劃大使、中大醫學院外科學系副教授陳詩瓏醫生稱，WISE提供必要的制度性支援，使更多女性能安心投入研究並持續成長。

黃秀娟教授比喻年輕女科學家為種子，而中大有上佳的土壤，醫學院則提供水份及陽光，讓她們茁壯成長，好好發揮所長。（中大醫學院圖片）

陳詩瓏醫生表示，需要兼顧科研工作及家庭責任是女性科研人員面對的一大難題，認為有家庭成員的支持及良好的時間管理對於持續發展科研事業十分重要。（中大醫學院圖片）

強化人才吸納 呼應國家「十五五」規劃

中大醫學院「琢妍醫學人才培育計劃」將透過：研究與職涯導師制度、女性科研領導力與專業發展、國際交流與合作、建構家庭友善科研文化等4大核心方向， 讓女性科研人員在生物醫學科學領域茁壯成長、發揮領導才能，塑造香港的未來。

中大醫學院稱，WISE的推出亦具重要策略意義，不僅為香港在全球人才競爭中有效「搶人才」，同時更與國家「十五五」規劃中提出發展創新科技及人才強國的方向高度契合。

中大醫學院將建構國際女性科研網絡，計劃於未來數年，與歐美及亞洲多所頂尖醫學院建立聯合研究與培訓合作，推出海外青年女性研究員訪問計劃，及在香港舉辦年度女性科研領袖峰會。