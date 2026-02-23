中大醫學院擬增聘33教授　學額加至400「有困難」須視乎政府規劃

中文大學醫學院今（23日）舉行傳媒春茗，院長趙偉仁指，醫學院本年度希望招聘和培訓更多人才，包括在所有學系增聘33名教授等。位於中大的教研綜合大樓預料明年落成，中大醫學院會否爭取將醫學生學額增加至400個？趙偉仁指，中大醫學院學院現時有能力培訓更多醫學生，不過隨著香港第三間醫學院開展，中大醫學院增加至400個學額「有困難」，須視乎政府整體規劃。



中大醫學院2月23日舉行傳媒春茗，院長趙偉仁（右四）指本年度醫學院的目標是加強人才培育和招聘，包括在所有學系增聘33名教授。（賴卓盈攝）

趙偉仁表示，本年度目標是在所有醫學合共新增33名教授，醫學院將積極主動進行人才招募和留任，亦會增加臨床教學教授，以及開展與醫管局的共同聘用計劃。

科大正開展籌建香港第三間醫學院及相關醫科課程，問及會否擔心影響招聘，趙偉仁指第三間醫學院將錯位發展，承諾不會從現有兩間醫學院中招聘人才。不過他認為，整體而言本港需要增加醫療創科人才庫，包括招攬海外專家，希望政府可投放更多資源進行人才招攬。

此外，位於中大的教研綜合大樓預料明年落成，可容納約1000名研究人員。醫學院早前預計，隨大樓落成，將可容納400名醫學生。問及醫學院會否向教資會爭取增加學額，趙偉仁稱學院有能力培育更多醫學生，不過科大正開展第三間醫學院，他坦言現時增至400學額「有困難」，需要視乎政府整體規劃。

將成立中大醫學人工智能中心 設智能生物樣本庫

趙偉仁又表示，鑑於近年人工智能急速發展，將成立中大醫學人工智能中心，研究方向包括智能生物樣本庫、基於人工智能的精準醫療、人工智能賦能的手術機械人和符合醫學倫理的人工智能應用。

中大醫學院2月23日傳媒春茗上，醫學院學生示範透過VR眼鏡和手制，可模擬處理心臟驟停的病人。（賴卓盈）

學生戴上VR眼鏡模擬為心臟驟停病人急救

他稱，會將人工智能融入醫學教育課程，教導醫學生對人工智能的基本認知，亦會開發醫學人工智能課程。現時醫學院內已提供「模擬院內心臟驟停處理」等融入人工智能的訓練，學生戴上VR眼鏡，便可進入模擬病房，透過手制為一名模擬心臟驟停的病人進行醫療措施。

參與威院設立「疾病樓層」發展 便利病人「一站式」診症和治療

醫學院教學醫院之一的威爾斯親王醫院正進行二期A階段重建，涉及2300個病床床位。中大醫學院將參與臨床服務發展，包括設立以疾病為基礎的疾病樓層（Program Floor），例如由胃腸病學和胃腸外科共同設立的消化疾病樓層，相信可便利病人「一站式」接受診症和治療。