武漢市一前局長兒子　涉用地下錢莊為父洗黑錢6400萬　裁5罪成

武漢市人民檢察院「反瀆職侵權局」前局長的兒子，被指在港助父洗黑錢逾6400萬元，又訛稱有1000萬元資產申請投資移民，被控洗黑錢及使用假文件等罪，案件早前經審訊，被告辯稱：「母親告訴我，相關款項是合法營商得來的，我相信是真的。」案件今（23日）在區域法院裁決。暫委法官鍾偉強認為被告的辯解是謊言，又指他聲稱其母的投資「花紅」達千萬元，惟其母只任職護士，何以獲得巨款，但被告竟未有過問，認為他必然知道資金受到污染，裁定他5罪成立，被告還押至7月23日判刑。



被告肖銳（37歲），被控4項洗黑錢罪及1項使用虛假文書的副本罪，指他於2014年3月至2023年11月，連同林启、姚谦、肖軍及其他人，利用一個渣打銀行、星展銀行及滙豐銀行的帳戶，處理6406萬元欵為罪行得益。他並涉在2013年1月28日，明知而使用一份由中國建設銀行股份有限公司存款證明書，及該銀行所發存摺為虛假文書。

被告肖銳在區域法院被裁定5罪罪成。(黃浩謙攝)

被告以岡比亞居民申請入境

就使用虛假文書副本罪，被告在2013年透過景鴻移民顧問有限公司，以岡比亞居民申請入境，並提供2份來自建行武漢支行的文件副本。鍾官接納武漢建行職員的證供，相信被告的建行帳戶、存摺號碼和相關交易均不存在，被告知情並使用假的1000萬港幣的存摺副本，以向入境處申請在港居留。

1000萬作升學學費屬天文數字

鍾官指，1000萬港幣相比被告在澳洲讀中學和大學的學費加生活費是天文數字，足以應付他數十年的生活費，批評被告稱：「全權由母親代辦，本人全不知情。」的辯解牽強不過，全不合情理，裁定該罪成立。

被告聲稱怕受查末取得相關公司證明文件

至於4項洗黑錢罪，被告聲稱其中三罪涉案的逾千萬款項是他母親的合法營商收益，包括2016年在電力公司「錦新源」收到2000萬元現金花紅，及在2013至2018年間每年從「金梅園林」獲數百萬元收入。被告稱，涉案金額是母親贈給他來港投資。他知道父母在內地受查，怕自己亦被查，故未有多與母親聯絡，才取不到兩間公司的證明文件。

若母有2千萬花紅怎會不問其秘訣

鍾官反駁指，被告在盤問下承認其母在內地任護士，後轉文職，相信被告母親的醫院收入，絕非如被告所述之高。被告身為科技公司「銳澤」負責人的年薪是14.4萬元，想必會想知道其母獲得2000萬元花紅的成功秘訣，惟被告卻不知其母職位；被告要取得兩間公司的公開資料也毋須經其母親。

指母把裝了數百萬元的篋給帶走

鍾官續指，被告稱他回家時母親將幾個裝了數百萬元的篋給他帶走，被告再經地下錢莊轉錢到香港。鍾官斥說法匪夷所思，無法解釋為何其母不經銀行轉錢等事。

官認為被告滿口謊言

鍾官明言，被告一句：「母親告訴我相關款項是合法營商得來的，我相信是真的。」的說法是穿鑿附會，滿口謊言，裁定資金非合法所得，以被告的背景，必然知道資金受到污染。

污點證人取得工程曾把錢存入被告戶口

就污點證人姚谦指，他在被告父親協助下，成功承判當地政府一項人民幣5千多萬元的水泵工程，利潤大概15至20％。姚存入472萬元到被告戶口作報酬。鍾官接納姚的供詞，認為被告知道款項是黑錢，裁定被告所有罪名成立。

被告父親是反瀆職侵權局局長

控方開案陳詞指，被告的父親肖軍是前武漢市人民檢察院反瀆職侵權局局長。內地基建承建商湖北國潤實業投資有限公司（國潤）董事姚谦，為想取得武漢抽水站建造項目合約，曾向肖軍求助，肖軍向姚索取 400 萬元人民幣賄款。姚按肖軍指示，在2016年1至2月，從不同銀行帳戶轉帳472萬港元到被告渣打銀行的帳戶，但姚與被告兩人的公司互相並無業務往來。

被告曾經地下錢莊將錢匯至香港

此外，被告在 2004 年認識男子林启，二人成為朋友，林在2016年曾5次將款項經地下錢幣兌換商轉帳至香港。同年6至11月，林四度來往深圳和武漢，安排地下貨幣兌換商職員與被告會面，被告將多疊人民幣現金交給職員，隨後職員把相應金額的港幣，存入被告渣打銀行的戶口。

案件編號：DCCC 425/2025