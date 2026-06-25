盛事經濟｜太古可口可樂稱啟德帶旺周邊商戶銷量　推世盃限定包裝

盛事經濟帶動消費，香港太古可口可樂董事及總經理高逸才（Richard Gould）表示，盛事經濟不僅推旺場館所在區，更帶動了周邊地區，今年首4月，公司在啟德體育園周邊地區、即九龍城及土瓜灣地區直接供貨給一般商戶及餐飲渠道的銷售量按年增長27%。



2026世界盃正開戰，太古可口可樂亦趁四年一度盛事，推出10款FIFA世界盃限定包裝，高逸才Richard Gould從本地慶典、文化盛事到大型體育與旅遊體驗，透過飲品締造美好的共聚時刻及連繫社區，以及支持香港蓬勃的盛事經濟。



香港太古可口可樂董事及總經理高逸才Richard Gould（資料圖片）

太古可口可樂推10 款FIFA世界盃限定包裝。（資料圖片）

太古可口可樂從不同方面支持盛事舉辦，包括香港國際龍舟節、香港國際七人欖球賽及香港網球公開賽。（資料圖片）

太古可口可樂致力為香港消費者提供更廣泛的飲品選擇。（資料圖片）

推10款世界盃限定包裝 以發展盛事經濟

太古可口可樂從不同方面支持盛事舉辦，包括香港國際龍舟節、香港國際七人欖球賽及香港網球公開賽，吸引更多遊客。太古可口可樂在香港推出的10 款FIFA世界盃限定包裝，當中設融合阿根廷、巴西、英格蘭等熱門球隊配色與代表標誌。高逸才表示，希望能確保世界級的體育和娛樂盛事能夠搭配世界級的飲品體驗。

香港太古可口可樂董事及總經理高逸才Richard Gould 參與公司的消防演習，他指安全優先於業務發展。（資料圖片）

推動本地循環經濟 持續提高公眾的環保回收意識

另外，高逸才指太古可口可樂的其中一個可持續發展方向是提高回收率：「香港的回收率較周邊地區低，需要政府、業界及市民共同努力」為推動本地循環經濟，太古可口可樂的產品會使用50% 再生塑膠料，且100%可回收；亦會投資於香港首間食物級塑膠回收設施「塑新生有限公司」，將回收膠樽再造為新樽；支持「藍廢紙」塑膠樽回收計劃；「Bonaqua」水樽實現100%使用香港回收塑膠製造；以及透過宣傳、公眾教育以及不同社區合作項目，持續提高公眾的環保回收意識。