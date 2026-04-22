一個人打不開！可口可樂推「合作開蓋」設計爆紅　想喝先找新朋友

解鎖一瓶飲料，得先找個拍檔？最近刷到一個挺有意思的設計，可口可樂出了一款必須兩個人合作，才能打開瓶蓋的可樂！



事情是這樣的，在哥倫比亞開學季，可口可樂為了鼓勵學生結交新朋友，在校園裏的自動售貨機裏放了一批「友好可樂」。

可口可樂的一款必須兩個人合作，才能打開瓶蓋的可樂。（圖/翻攝自飲料廣告）

可口可樂曾推出兩人合作才能打開的設計：

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這款可樂的瓶蓋設計得很特別，叫做「友好瓶蓋」，想喝？得先找個拍檔一起擰！找到另一個也拿着這款可樂的人，把兩個瓶蓋對齊，同時旋轉，才能成功開瓶！

這下可樂不只是飲料，直接變成「社交硬通貨」。想象一下，兩個陌生人舉着可樂面面相覷，然後相視一笑：「同學，幫個忙？」

原本可能擦肩而過的學生，因為這個小的設計，在輕鬆的氛圍中打破社恐尷尬。

據說這個設計只做了3000份，卻在網上爆火。案例視頻在YouTube上近千萬的播放！網友直呼「暖心」、「絕妙」。不得不說，這波操作太會了！一瓶可樂，愣是把初次見面的侷促，變成了有趣的過程。

話說，如果在街頭碰到這種「友好瓶蓋」，你敢不敢去找人一起開可樂？

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