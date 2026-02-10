可口可樂博物館導賞團|香港3.7免費參觀!預約連結+紀念品+7大亮點

香港可口可樂博物館導賞團｜各位可樂迷注意了！適逢太古可口可樂60周年，官方宣布將於3月7日舉辦可口可樂博物館免費導賞團！《香港01》好食玩飛記者為大家統整了7大參觀亮點，包括紀念品、打卡位、扮演藥劑師、解密遊戲等，並附上最關鍵的預約連結。即看下文啦！

可口可樂博物館香港｜3月7一連3場導賞團！

「樂在香港60載——尋樂趣」導賞團（官方圖片）

為慶祝香港太古可口可樂60周年，香港可口可樂博物館將首次向公眾開放，並於3月7日舉辦一連3場的公眾導覽活動！品牌更聯同可口可樂公司旗下品牌，會員計畫COKE+®推出換領項目，讓更多公眾有機會參與導覽活動及獲得專屬紀念品，並且近距離了解飲品在本地的生產過程！

可口可樂博物館香港｜預約連結／日期

公眾可將於2月12日，下午2時起於網上報名。

可口可樂博物館導賞團｜氣味測試遊戲／藥劑師換裝體驗

品牌精心打造岀沉浸式體驗的導賞團，讓觀眾親身感受「可口可樂」從經典到未來的變遷。「可口可樂」最初是由藥劑師約翰・彭伯頓博士，於1886年發明，為了營造時光穿越的效果，展覽特別準備了一系列19世紀末的歐美服飾、藥劑師服飾及道具供觀眾換裝體驗，並邀請經驗豐富的魔術師擔任活動導賞，大大增加臨場感！

此外，展覽亦增設與「可口可樂」製造歷史相關的氣味測試互動遊戲，觀眾能化身為藥劑師，挑戰對「可口可樂」產品豐富口味的熟稔程度，令這趟「尋樂趣」之旅更難忘！「樂在香港60載——尋樂趣」導賞團由「重溫經典」走到「香港製造」再到「迎接永續未來」，7大亮點如下：

可口可樂博物館導賞團｜亮點1：入口「開啟尋樂趣之旅」不同年代回憶

走入太古可口可樂沙田裝瓶廠，地下大堂展出歷代「可口可樂」的瓶身設計，欣賞到可口可樂的懷舊經典服飾，以及不同年代推出的特色紀念品，每一位朋友都能在這裡找到屬於自己時代的共同回憶！

可口可樂博物館導賞團｜亮點2：「雅各藥房」挑戰香氣配對口味

走進「雅各藥房」就如打開「可口可樂」的夾萬一樣，能尋找誕生之初的故事，了解「可口可樂」的歷史和成功秘訣。「可口可樂」的發源地就是誕於1886年的「雅各藥房」。公眾可穿上1880年代的服飾，化身「可口可樂」的創始人藥劑師約翰‧彭伯頓博士的助手，在實驗室裏嗅一嗅3種香氣，然後推測出對應的「可口可樂」口味，挑戰匹配出多少種經典口味！

可口可樂博物館導賞團｜亮點3：「香港製造大事紀」全球最高裝瓶廠

這裏展示了太古可口可樂，在香港走過的重要里程碑。從1965年太古集團收購「香港汽水廠」並取得專營權開始，至1991年，沙田裝瓶廠正式落成，更憑藉其建築高度成為至今「可口可樂」全球最高的裝瓶廠。

可口可樂博物館導賞團｜亮點4：「世一沙田廠」運輸系統橫跨11樓層

這條長廊記錄了樓高147米、全球最高的「可口可樂」裝瓶廠的故事。走在彩虹地板上，公眾可窺見廠房精密的建築結構。其先進的垂直運輸系統，橫跨11個樓層，整合了貨櫃吊運、垂直升降及自動化運輸帶，串連倉庫與各生產線，使每一瓶飲品都能以最新鮮的狀態，從工廠送達香港的每個角落。

可口可樂博物館導賞團｜亮點5：「可口可樂」環遊世界珍貴限量收藏

此處展出了來自世界各地、不同年代的珍貴收藏品，當中包括各式玻璃樽、鋁罐及鋁樽。其中，香港區中的「可口可樂」罐印上潮語、港式祝賀語及粵語流行歌曲歌詞，超有親切感！還有充滿中國特色的「錦繡中華『瓶』我秀」系列，則以「可口可樂」弧形瓶為骨架，展現中國文化特色，當中亦包括以太平清醮平安包為主題的香港特色瓶。

『可口可樂』環遊世界（官方圖片）

同時「可口可樂」多年來都支持大型體育盛事，自1950年代起便成為「世界盃」的廣告商，更在1978年開始成為贊助商。現場展出了歷屆賽事期間推出的限量版足球、主題玩具及紀念品！

可口可樂博物館導賞團｜亮點6：「根在香港 綠在未來」膠樽重生

這個「香港製造」打卡位除了打卡，還能加深對太古可口可樂2030可持續發展策略「可有為，樂有夢！」的了解，例如品牌聯同其他持份者成立「塑新生」，成為香港首家運用自家設施，實現本地回收膠樽並轉化為新膠樽使用的企業。

「根在香港 綠在未來」（官方圖片）

可口可樂博物館導賞團｜亮點7：「可持續發展解密」全球首創「無招紙」包裝水

除了見證觀賞廊窗外飛速運作的生產線外，亦可在互動螢幕探索飲品包裝回收重用的過程，始「樽」回味，環保再生。

另一邊廂，「bonaqua」飛雪礦物質水生產線，則展示了領先業界的環保設計。品牌推出全球首創「無招紙」包裝水，在設計上突破傳統，採用100%再生塑膠 (rPET) 無色瓶身，實現「一樽一生，樽樽不息」的永續願景。

可口可樂博物館香港｜太古可口可樂產品有什麼？

香港太古可口可樂自1965年開始，成為可口可樂公司。在香港認可的裝瓶商及特約分銷商，亦是本港最大規模之非酒精飲品製造商。在1991年，設立廠房於沙田小瀝源，廠房高達147米，佔地超過70萬呎，樓高18層，為世界最高的裝瓶廠！

品牌擁有約20個品牌和超過80種產品，產品系列涵蓋有汽飲品、有糖及無糖茶品、水及水分補給飲品、果汁、運動飲料、咖啡及能量飲品等。旗下品牌包括「可口可樂」、「雪碧」、「芬達」、「玉泉」、「淳茶舍」、「飛雪」礦物質水、「水動樂」、「紅茶花伝」、「陽光」、「Minute Maid」、「健康工房」、「魔爪」、「雀巢咖啡」及「雀巢茶品」等。

品牌擁有約20個品牌和超過80種產品，產品系列涵蓋有汽飲品、有糖及無糖茶品、水及水分補給飲品、果汁、運動飲料、咖啡及能量飲品等。（官方圖片）

可口可樂博物館香港

地址：新界沙田小瀝源源順圍17-19號香港太古可口可樂廠

活動日期：2026年3月7日

預約連結🔗

（全文完）