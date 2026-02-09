太古可口可樂3.7首次向公眾開放升級牌博物館　周四起接受報名

香港太古可口可樂今日（9日）公布，全新升級的香港可口可樂博物館將首次向公眾開放，並於3月7日（星期六）舉辦一連三場的公眾導覽活動，作為60周年活動之一，活動將於本周四（12日）下午2時起接受報名。



全新升級的香港可口可樂博物館將首次向公眾開放。（香港太古可口可樂提供圖片）

香港太古可口可樂60周年誌慶壓軸活動「樂在香港60載——尋樂趣」開幕禮今日舉行。（香港太古可口可樂提供圖片）

太古可口可樂表示，導賞團將以時光穿越形式結合創新互動體驗，以「香港製造」為核心，回顧香港太古可口可樂與香港並肩成長的歷程，同時展望可持續發展的未來方向。公眾導覽活動將於本周四下午2時起，開放網上報名 ，讓市民有機會自行組團，透過沉浸式體驗深入了解香港「可口可樂」的歷史與發展。

沙田廠房是全球最高的「可口可樂」裝瓶廠，而本次舉辦的「樂在香港60載——尋樂趣」導賞團，可探索品牌的可持續發展願景，了解如何透過投入回收物料和設施，以及社區合作，實現環保可持續理念。導賞團設沉浸式體驗，讓觀眾親身感受可口可樂的變遷。

該公司期望藉可口可樂博物館，將昔日的「童年回憶」轉化為社區、教育及商界的交流平台，持續深化與香港的緊密連結。廠方將聯同品牌會員計劃推出換領項目，讓更多市民有機會參與導覽活動及獲得專屬紀念品。

太古可口可樂東南亞、香港和台灣區域首席執行官金憶出席展館開幕典禮時表示，自1965年在香港開展裝瓶業務以來，公司從一個本地市場拓展成為可口可樂全球第五大的裝瓶伙伴，服務超過全球十分之一人口。他指香港不僅是起點，更是創新與承傳的核心。他表示，於2026年將持續優化設備以生產優質飲品。

香港太古可口可樂董事及總經理高逸才（Richard Gould）亦表示，部份產品已實現「本地回收、本地再造」的循環模式，正計劃於2026年持續引領香港，確保市場超過50%的包裝均採用再生塑膠（ rPET）；他稱將與可口可樂公司攜手推出「可口可樂回收學院」學習資源，把回收與可持續發展理念帶入課堂及社區，鼓勵環保實踐。

香港太古可口可樂2月9日公布60周年誌慶壓軸活動「樂在香港60載——尋樂趣」開幕禮。（香港太古可口可樂提供圖片）

香港太古可口可樂董事及總經理高逸才（Richard Gould）表示，計劃於2026年持續引領香港，確保市場超過50%的包裝均採用再生塑膠（ rPET）。（香港太古可口可樂提供圖片）