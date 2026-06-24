內地女稱為答謝中銀職員助其客開戶　主動送6800元　認提供利益

內地秘書公司女東主涉多次找一名中銀女職員為其客戶開設銀行戶口後，向該女職員送上6800元，女職員稱不能收款並向上司匯報事件。女東主今年4月被廉署拘捕，她今(24日)在西九龍裁判法院承認向代理人提供利益罪，求情時稱付款只是想答謝該女職員，因文化差異而愚昧犯案，主任裁判官蘇文隆將被告還押後至7月15日，以待被告的背景報告後判刑。



女被告顧倩，39歲，持雙程證來港，她承認一項向代理人提供利益罪，指她於2025年10月27日，向中銀香港一名職員提供6,800元，以求令被告轉介的客戶能開立銀行戶口的報酬。

女被告顧倩在西九龍法院承認提供利益罪。(資料圖片)

被告曾找姓蘇女職員助8客人開戶

案情指，被告是深圳秘書公司的董事，負責協助內地客戶在港開設銀行帳口。去年5月起，被告與一名在中銀尖沙咀分行的姓蘇女職員交換聯絡方法，被告之後透過微信向蘇提供客戶開戶所須的證明文件，並為8名客戶成功開戶。

用轉數快向蘇的戶口存入6800元

同年10月25日，被告稱想向蘇發送賀卡致謝，蘇向被告提供個人聯絡資訊，同月27日，蘇發現被告用轉數快在她的戶口存入6,800元，她向被告查問，被告稱是麻煩蘇協助開戶的謝意，蘇表示不能收款，並將事件匯報上司，並將款項還給被告。被告在今年4月19日被廉署拘捕，她警誡下認主動向蘇提供款項，作為助其客戶開戶的報酬。

求情稱因文化差異犯案

辯方求情指，被告在無錫出生，在內地的科技大學畢業，及後在深圳創立秘書公司，協助內地客戶在港開設銀行戶口。被告遭廉署拘捕後，亦有協助調查。她向銀行職員提供款項，只是想表達謝意，因文化差異才愚昧犯案，對銀行職員帶來不便感歉意，而被告所協助開戶的8名客戶，並無涉洗黑錢等行為。

案件編號：WKCC1805/2026