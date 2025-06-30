銀行職員涉為中介開戶後收酬　涉款18萬　5男女被控收受利益提堂

時任銀行職員及中介涉串謀收受賄款，以協助有關中介所轉介的客戶開立銀行戶口，涉款逾18萬港元，案件今（30日）於東區裁判法院提堂，5名被告暫時毋須答辯，署理主任裁判官張志偉應控方申請，將案件押後於9月15日再訊，以待索取銀行文件。5名被告准以1萬至11萬元現金保釋，條件包括不得直接或間接接觸控方證人、須在報稱地址居住及不得離開香港，並須交出旅遊證件。



第五被告万卉。(陳蓉攝)

5名被告：盧穎衡（30歲，財務策劃經理）、韓杰（35歲，無業）、周崟瑛（34歲，無業）、勞焯儉（39歲，銀行經理）、万卉（31歲，銀行經理），分別被控1或2項項串謀使代理人接受利益罪，指他們於2022年11月初某日至2025年2月28日及2024年10月4日至2025年2月2日，在港串謀他人，使滙豐銀行的僱員盧穎衡、勞焯儉或万卉，在成功開立每個帳戶，均可從韓杰或周崟瑛接受利益，形式包括一筆金錢的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金等。

次被告韓杰，另被控1項向代理人提供利益罪，指他於於2025年2月16日，在港中國銀行（香港）有限公司的僱員鄭璟提供利益，即就每項銀行帳戶申請，提供500元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為鄭作出相關協助的誘因或報酬。

案件編號：ESCC1659/2025