過去3年867宗郊野公園投訴　謝展寰：不排除修例收費控人流

立法會今日（24日）舉行會議，討論西貢郊野公園和營地的遊客及環境管理措施。有議員關注，假日期間西貢郊野景點出現垃圾堆積問題，建議政府利用數據科技，或制定新措施控如收費、登記入場等，以控制人流，避免環境素質及整體遊客體驗受影響。



環境及生態局局長謝展寰表示，在過去3年間，共接獲867宗有關郊野公園及特別地區的投訴，包括非法活動、遊人不當等類別。他又指，政府已加強巡邏執法及宣傳教育，以及計劃擴展數據監察系統，並且會探討制定新管制措施，包括安排預先登記入場，會先於東壩破邊洲做試驗。至於收費方面，謝展寰指需要修改法例才可實行。



環境及生態局局長謝展寰。（廖雁雄攝/資料圖片）

3年接獲867宗投訴非法活動 謝展寰：有針對性措施

謝展寰表示，在過去3年期間，漁護署及食環署一共接獲867宗有關郊野公園及特別地區的投訴，當中涉及非法活動、遊人不當、環境衛生、設施管理及植物管理等類別。他續指，漁護署已制定針對性措施，以應對人流高峰。

謝展寰稱，現時漁護署有157名人員負責全港郊野公園及特別地區的日常執法，五一黃金周期間亦有派無人機到西貢郊野公園巡邏，以及加強設施清潔及管理，故未有出現大量垃圾堆積。他又指，未來政府會繼續加強教育宣傳，並呼籲遊客「自己垃圾自己帶走」。

議員倡監察數據「智慧防範」 謝展寰：會擴展系統安裝點

選委界陳仲尼向政府建議，可與創新科技及工業局合作，建立動態大數據系統監察人流量，方便提前調配資源，以助「智慧防範」。謝展寰回應指，自2022年起，政府已於12個郊野公園、2個特別地區安裝一共86部自動人數點算器，並計劃擴展至餘下的13個郊野公園及2個特別地區。他又表示，會使用人工智能監察社交媒體，以預測人流熱點，環境局亦樂意與創科局、數字政策辦公室合作，探討利用大數據分析平台作管控人流。

民建聯選委界陳仲尼。（立法會）

探討東壩破邊洲試驗新管制措施 不排除修例推收費

選委界議員李浩然關注，對於人流量高的郊野公園，政府會否在特定時間作出人數限制規定措施。新界東南議員方國珊以黃石公園營地為例，該地曾被霸佔一年，因此建議政府應訂立清晰人流指標，以及制定措施如分時段預約制、收費入場等。

選委界立法會議員李浩然。（資料圖片）

謝展寰表示，政府現有節慶安排跨部門工作小組作全方位運輸管理，以確保人流暢通。他續稱，當局正探討管制措施，會安排預先登記，並計劃在東壩破邊洲先試驗，視乎效果考慮擴大實行措施範圍。不過，他指現行條例不可要求郊野公園及特別地區收費入場，但不排除日後修例，以提升整體成效。