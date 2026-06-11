漁護署擬橋咀洲設海岸公園　郊野公園及海岸公園委員會討論

漁護署建議將橋咀東西兩側的珊瑚區，包括連島沙洲指定為海岸公園。郊野公園及海岸公園委員會周三（10日）開會討論，署方稱已展開公眾諮詢活動，將繼續聆聽各方意見。



2026年6月10日，署理漁護署署長黎存志出席郊野公園及海岸公園委員會會議，就有關橋咀洲指定為海岸公園的建議進行討論。（漁護署Facebook圖片）

漁護署在社交平台表示，正推進橋咀洲海岸公園的指定工作，旨在平衡生態保育與可持續使用。為釐定最適當的海岸公園界線，2025年底，漁護署委托技術團隊使用水下測繪技術，全面調查橋咀洲附近海域的珊瑚生境。

結果顯示，橋咀洲東側及西側珊瑚覆蓋率高、物種豐富，是多種海洋生物的重要棲息地；這些區域正面臨水上活動及船隻碇泊的直接壓力，急需予以法定保護；橋咀洲東南及北部雖然亦有珊瑚分佈，但面積較小且零散，並非具代表性的珊瑚群落。

圖為橋咀洲。（漁護署Facebook圖片）

圖為橋咀洲附近主要的珊瑚群落。（漁護署Facebook圖片）

稱初步界線平衡了其他用途 獲多個界別支持

現時的擬議界線已涵蓋橋咀洲附近主要的珊瑚群落，同時包括香港珊瑚礁普查在橋咀洲的調查點，能精準地就重要生態及最受威脅的地點加強保育措施及管理工作，亦平衡了其他用途，是較務實的做法。

於今年4至5月，漁護署亦已就初步界線及管理計劃進行非正式諮詢，獲學術界、主要環保團體和漁民團體等多個界別支持。絕大部分持份者支持現時擬議範圍，只有少數提出邊界微調建議。