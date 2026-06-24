內地女子在港戶口被發現曾洗黑錢6.8億　稱被親戚利用　判囚4年半

外國公司2017年在港報案稱遇到電郵詐騙，並曾將騙款傳入多個香港銀行戶口。一名內地女子疑是其中一個戶口的負責人，她於2024年入境香港時被捕。她今(24日)在高等法院承認洗黑錢罪，案情指她2017年在港開戶後，該戶口被用作洗黑錢約6.8億元，部份款項更被轉至沙地阿拉拍、阿曼、哥倫比亞等地。女被告求情時稱，她當時只有23歲，受親戚指示來港開戶。法官郭啟安判刑時指，本案涉及跨境元素，但信被告非主腦，其角色屬低層，判她監禁4年半。



女被告曾燕軍，31歲。她承認於2018年1月至10月，清洗約6.8億元黑錢。辯方求情指，被告受親戚指示，她於2017年來港開戶時年僅23歲，她只是傀儡戶口的持有人。

女被告曾燕軍在高等法院認洗黑錢6.8億，被判囚4年半。(黃浩謙攝)

官相信被告被親戚利用

法官判刑時指，被告非案中主腦，其角色只屬低層，沒有直接參與洗黑錢，亦不知款項來源。此外，被告被親戚利用，沒有個人得益。法官因被告認罪、有良好品格等因素，作出減刑，最終判被告監禁4年半。

警方申請加刑令被告刑期加重15%

警方商業罪案調查科高級督察蔡建恒在記者會指，警方於2017年接獲一間外國公司報案，指遇到電郵詐騙，並將騙款傳入多個香港銀行戶口。商業罪案調查科經調查後，發現有本地清洗黑錢集團聘用本案被告，她於2017年8月來港開設公司，並以公司名義開設銀行戶口。蔡指控方根據《有組織及嚴重罪行條例》向法庭申請加刑，最終法庭向被告加刑15個百分比。

至今有472人因助洗黑錢被加刑

財富情報及調查科高級督察申文燕透露，由2023年10月至今，有472人因租借或售賣戶口，讓他人清洗黑錢，因此被定罪和被加刑，刑期加幅介乎2個月至18個月。

被告2017以公司名義在星展銀行開戶

案情指，被告於2017年12月持雙程證來港的，她以一間公司的名義在星展銀行開設戶口。首項控罪指，於2018年1月15日至10月3日期間，有兩筆款項存入該星展戶口的港元戶口，合共8.63萬港元。全部款項之後經13次轉帳，轉至其他戶口。

戶口金錢曾傳至阿拉拍阿曼等多國

第二項控罪則指，於2018年3月28日至10月3日期間，共有255筆款項由中、港、美、印度等地的戶口，存入星展戶口的美元子戶口，合共約8722萬美元。該些款項其後經1773次交易，轉至沙地阿拉拍、阿曼、哥倫比亞等地的戶口。被告於2024年4月入境時，在羅湖被捕，警誡下保持緘默。

案件編號：HCCC386/2025