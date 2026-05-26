藥企總經理夥下屬騙顧問費110萬　生意夥伴周柏豪助洗黑錢同判囚

廉政公署今日（26日）公布，貪污調查揭發金活藥業健康發展有限公司時任總經理邱偉臣，虛報下屬余遠濤營運的基德服務有限公司曾提供顧問服務，詐騙金活藥業支付服務費共約110萬元，而余遠濤的生意夥伴周柏豪則協助「洗黑錢」，處理其中約18萬元犯罪得益，將款項轉帳給邱偉臣。3名被告今日在區域法院分別被判入獄10個月至26個月。



廉政公署落案起訴邱偉臣、余遠濤及周柏豪，罪名包括欺詐罪及洗黑錢。（資料圖片）

詐騙金活藥業向基德服務支付顧問費用共逾53萬

廉政公署今日公布，落案起訴今年56歲的邱偉臣及44歲的余遠濤，控告他們兩項欺詐罪，涉嫌隱瞞利益衝突，違反《盜竊罪條例》第16A條。兩名被告早前承認罪名，分別判囚26個月及20個月。而同案被告41歲的周柏豪，早前承認「洗黑錢」，判囚10個月。

案情指，2017年2月至2022年5月期間，金活藥業時任銷售業務員、基德董事兼股東余遠濤，按照金活藥業時任總經理邱偉臣指示，準備7份由基德服務發出的發票，訛稱曾為金活藥業提供顧問服務，範疇包括食物營養標籤、法律規定及進出口許可證等，供邱偉臣提交予金活藥業，詐騙金活藥業向基德服務支付顧問服務費用共逾53萬元。

余遠濤按邱偉臣指示，並準備7份由基德發出的發票，訛稱基德曾為金活藥業提供顧問服務。（網頁截圖）

詐騙靈鋒代金活藥業向基德支付顧問費共逾54萬元

邱偉臣與余遠濤又以近似手法，詐騙金活藥業的合約廣告代理商靈鋒，以協助報銷基德服務的費用。邱偉臣向靈鋒訛稱基德服務曾為金活藥業提供顧問服務，並表示靈鋒可按其與金活藥業簽訂的年度廣告合約，從金活藥業預先支付予靈鋒的款項中，扣減相關費用以支付基德。

在2019年3月至2023年9月期間，邱偉臣向靈鋒提交6份由基德服務發出的發票，詐騙靈鋒代金活藥業向基德服務，支付顧問服務費共逾54萬元。

邱偉臣與余遠濤又以相類手法，詐騙金活藥業的合約廣告代理商香港靈鋒廣告有限公司，以協助報銷基德的費用。（網頁截圖）

被告周柏豪協助處理其中約18萬元犯罪得益

廉署早前接獲貪污投訴，經調查後揭發上述罪行。案發時，金活藥業在香港及中國內地經銷和代理藥物及健康產品，而基德服務則是一間提供秘書及會計服務的公司。

廉署調查發現，基德服務從未向金活藥業提供任何服務，而獲支付服務費共約110萬元。基德服務另一名董事兼股東周柏豪，協助處理其中約18萬元犯罪得益，將款項轉帳給邱偉臣。

3名被告5月26日在區域法院裁決。（資料圖片）

法官︰被告邱偉臣長期有系統詐騙僱主金錢 破壞本港營商環境

3名被告今日在區域法院裁決，法官練錦鴻判刑時斥責邱偉臣濫用其職位，長期有系統地詐騙僱主金錢，其罪行破壞本港營商環境。

邱偉臣早前已向金活藥業賠償約77萬元，控方今日向法庭申請充公邱偉臣在案中的犯罪得益餘額共約30萬元。法官批准控方申請，邱偉臣須於6個月內履行充公令，否則可遭加刑14個月。