女會計助電騙黨盜公司3100萬　稱被屈在國內提港獨　官不信囚55月

女會計涉偷取她任職證券公司的戶口的編碼器，並助他人用以轉走公司3100萬元，她早前承認10項洗黑錢罪，法官陳慶偉今（22日）在高等法院判刑時引述辯方求情，指被告曾收到電話，對方自稱屬「國安公署」，指被告在國內發布港獨言論，之後又指她捲入詐騙案件，被告被蒙騙，才向來電者提供公司戶口資料等。惟法官不接納其說法，認為被告知道該些來電者目的，她亦積極參與，判她入獄4年7個月。



女被告黃佩珊，40歲，承認10項洗黑錢罪，指她於2021年11月8日，清洗約3100萬元黑錢。

高等法院。(黃浩謙攝)

求情稱被指在內地發港獨言論而受騙

法官判刑時引述辯方求情，指被告曾收到電話，來電者自稱屬「國安公署」，指被告在內地發布港獨言論，其後又指被告涉及另一宗詐騙案件。辯方指，被告一直被蒙騙，才向來電者提供公司戶口資料等。

官指被告大學畢業不信她會相信說法

惟法官不接納辯方說法，指被告大學畢業，是知識分子。此外，被告案發前沒有前往內地，也沒有內地的電話號碼，不可能在內地發布港獨言論。法官指，被告當時大可報警。

認為被告知來電者目的並積極參與

法官續指，被告是會計專業人士，應該警覺，惟她沒有這樣做，反而盜取公司的保安編碼器，並操作使用它們，讓來電者提取公司戶口的款項。法官認為，被告知道該些來電者目的，她亦積極參與其中，案中亦涉及中港的非法集團。若沒有被告參與，戶口的款項不會不翼而飛。考慮以上因素後，法官判被告監禁55個月。

公司戶口一個早上被盜走3100萬

案情指，被告2019年起在昇悅證券任會計文員。該公司在交通銀行設有兩個戶口，若公司需於銀行的網上理財進行交易，需使用兩個保安編碼器，以輸入和批准交易指示。於2021年11月8日早上，公司的兩個戶口有10項未經授權的提款，涉款3100萬元。公司副總裁收到銀行短訊後，即致電銀行凍結戶口，並成功阻止另外3筆共值1400萬元的交易。

被告稱事發前3個月收疑似電騙電話

被告翌日被捕，她警誡下稱懷疑受騙，並在錄影會面稱，她在同年8月，即案發前約3個月，曾收到一名自稱國安公署人員的電話，該人員指被告的登記電話涉及刑事案。被告之後和來電者定時以WhatsApp聯絡，來電者要她定時在網上簽到，並要租用酒店房間進行視訊通話，並要提供她的個人戶口資料。

指來電者要她偷編碼器

其後，該來電者要求查閱被告公司的戶口，又要她拿取編碼器。她感到奇怪，認為沒有編碼器亦能查賬，但她為想盡快脫離此事，便到辦公室搜尋，並在案發前偷取到公司的兩個編碼器。

她在酒店房向來電者提供一次性編碼

案發當日早上，被告在紅磡都會海逸酒店的房間，與來電者進行視訊通話。她使用兩個編碼器10多次，包括在編碼器輸入來電者提供的數字，並向對方提供一次性編碼。

案件編號：HCCC189/2024