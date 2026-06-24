結業｜石圍角邨45年廣發茶餐廳營業至6.30　6.29最後向長者派早餐

位於荃灣石圍角邨、有45年歷史的「廣發茶餐廳」今日（6月24日）宣佈，將下周二（30日）最後營業，光營結業。餐廳一直致力於社區與慈善工作，除創立「優異成績獎勵計劃」，贈送100元餐飲券予居於石圍角邨及葵盛圍、考獲全班首三名的中學生外，每逢農曆十五亦會向長者派發早餐。



餐廳表示，將於結業前最後一個農曆十五、下周一（29日）上午9時，如常進行並完成最後一次的「長者關愛早餐」派發活動。



「廣發茶餐廳」位於荃灣石圍角邨，45年歷史將於6月30日劃上句號。（資料圖片／林靄怡攝）

「廣發茶餐廳」位於荃灣石圍角邨，45年歷史將於6月30日劃上句號。（資料圖片／林靄怡攝）

荃灣石圍角邨「廣發茶餐廳」，餐廳每逢農曆十五會向長者派發早餐。（資料圖片／廣發茶餐廳提供）

結業公告無透露原因 稱是「不得不做出艱難決定」

廣發茶餐廳於其社交媒體專頁宣佈結業消息，指「一路走來我們始終珍惜每一次相遇，感謝您的信任與支持，這份溫馨回憶將永遠鐫刻在我們的成長歷程中」。茶餐廳沒有透露結業原因，僅稱「經過慎重考慮，不得不做出艱難決定」。

廣發茶餐廳於其社交媒體專頁宣佈結業消息。（Threads @kwong.fat）

石圍角邨商場3年前大翻新 廣發茶餐廳成僅存兩間小店之一

餐廳於1981年創立，後來於2006年擴張，在葵盛東商場開設分店（目前亦已歇業）。餐廳所在的石圍角邨商場，2016年被領展賣予鄧成波家族，後者2021年易手予高士威集團，新業主斥資約1億元為商場進行資產提升工作，在翻新後改名為石圍角新城，引入了不少連鎖品牌公司，原本老字號大部份相繼離場。當時廣發茶餐廳成為僅存的兩間小店之一，成功捱過淘汰浪潮。

送100元餐飲券予石圍角邨及葵盛圍全班考獲首3名中學生

廣發一直致力於社區與慈善工作。店內牆上貼滿獎狀及學生照片，餐廳亦創立了「優異成績獎勵計劃」，贈送100元餐飲券予居於石圍角邨及葵盛圍、考獲全班首三名的中學生。餐廳過去亦積極與各區慈善組織合作，無償借出餐廳場地舉辦工作坊，為區內的弱勢社群提供支援。

餐廳創立了優異成績獎勵計劃。

餐廳創立了優異成績獎勵計劃，贈送100元餐飲劵予就讀葵盛圍及石圍角邨內中學、在班級考獲首三名的學生。

每逢農曆十五風雨不改地向長者免費派發早餐 6.29最後一次

另外，餐廳每逢農曆十五皆風雨不改地向長者免費派發早餐。結業在即，餐廳仍決定貫徹始終，在結業聲明特別說明，將於結業前最後一個農曆十五、下周一（29日）上午9時，如常進行並完成最後一次的「長者關愛早餐」派發活動。