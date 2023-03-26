石圍角變天｜商場翻新擬換入連鎖店　僅兩小店被留下：見步行步

荃灣石圍角商場敵不過時代巨輪，內部正進行大翻新，擬引入連鎖集團取代人情味小店。最後一批共11間小店中，已有9間收到「終極清場令」，僅餘兩間小店「倖存」，但「被留下」也不見得好過，該兩店的東主都表明已做好心理準備，只能見步行步，其中一人感歎：「既已成定局，都冇得可惜......」



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「被留下」商戶：做好離場準備

石圍角商場多間小店離別在即，屋邨瀰漫着一片離愁別緒。但在邨內一隅，還有兩間小店如常為街坊服務，包括開業近25年的「廣發茶餐廳」和經營了40年的「家家頌餅店」。此時此刻，「被留下」的小店老闆又有另一種複雜心情。

「廣發茶餐廳」老闆馬先生在石圍角商場打滾多年，見證邨內發展變遷，與街坊同步成長，更目睹商場的沒落，近月更是看着不同經營者陸續離場，馬老闆坦言是百般滋味在心頭，只能見步行步，對日後未有任何打算，他無奈說：「一日未收到清場通知，我都係要照做，繼續做。」

馬老闆稱，其實自商場經營權轉手至現時的大業主後，商戶所簽訂的只算是協議書，連月租合約都稱不上，需要逐月續簽，隨時會被終止租期，令他每天開業都提心吊膽，擔心要突然離場。他說：「始終我哋冇合約喺手，如果佢肯同我簽份新約（長約），真係落實咗畀我繼續去做都話，始終一日未簽都係有變數。」他又透露，大業主從沒提及「廣發」的舖位會否翻新，假如下一次輪到他要清場，也只能接受安排，說：「如果一嚟就趕我哋走，都冇所謂嘅，咁咪走囉......」

「廣發」的裝潢由開業至今，一直保留冰室獨有的特色卡座，是鄰近中學學生及街坊的飯堂，不少街坊穿着「人字拖」來隨意坐下，點一客「每日精選快餐」，可選中式、西式或咖喱餐和飲品，也不過花上42元，還附贈馬老闆不時送上的噓寒問暖，讓街坊暖在心頭。馬老闆笑指他日離開，最不捨一定是這裏的居民，說：「大家咁多年朝見口、晚見面，梗係會唔捨得啦！」

同樣「被留下」的「家家頌餅店」，每日如常傳來麵包香氣，新鮮麵包和糕點準時出爐，店員捧着一盆又一盆的熱辣辣麵包出來。店內售賣市面少見的傳統舊式包類，丹麥條、椰絲奶油包、炸沙翁等，每個只需6元，「馬仔」則只需11元5件，差不多平絕荃灣區。

面對老店不敵時代洪流，黎老闆淡然地說：「都已成定局，冇咩好可惜，人生係咁㗎啦......」他稱早已從其他店主口中得知需要清場的消息，所以做好離場的心理準備，工作中仍能保持心境豁達，他說：「實會係咁㗎喎，第時（業主）招都招連鎖店入嚟啦，社會風氣係咁，冇辦法，第時啲人唯有食埋一式一樣嘅嘢。」

陳婆婆指，自去年翻新工程開展後，居民基本生活已受嚴重影響，若連百貨店都結業，日常買餸都可能要轉到荃灣市中心，「車程來回都成個鐘，我隻腳又差，又要攞住支士的，真係好唔方便」。

街坊斥霸權當道 社會容不下小店

商場小店累積了四十個寒暑的點點滴滴，充滿不少街坊的集體回憶。記者到訪那天，不時有熟客光顧各店，其中居民吳先生批評翻新工程為他們帶來嚴重不便，邨內沒有街市，很多長者和居民被逼要到荃灣市中心買餸，他說：「我哋後生就話唔怕，係啲老人家慘，買棵菜都要落去荃灣市中心。」

他指，以往舊街市尚未翻新前，邨內居民的購物選擇很多，想到以後只能光顧連鎖商店，無奈接受昂貴物價，令他不禁批評：「地產霸權真係衰，以後全部開晒超市、連鎖店，咩都貴晒，呢度係一條老邨，咁多老人家，叫佢哋點負擔？我覺得𠵱家社會好似容不下小店......」

居住石芳樓的陳婆婆亦不滿邨內空置舖位比商戶更多，嚴重影響居民日常生活所需，她說：「呢度冇街市買餸，餐廳又得一間。」如今連百貨店、藥材舖都結業，她稱日後買餸都可能要到荃灣市中心，埋怨：「剩係車程來回都成個鐘，我隻腳又差，要攞住拐杖，真係好唔方便。」

荃灣區議員陳琬琛，冀業主縮短商場翻新的「空窗期」，讓新舊商戶做到「無縫交接」，方便居民購買日常生活用品。（陳琬琛facebook資料圖片）

議員助小店爭取延期遷走 冀業主縮短商場「空窗期」

石圍角商場原為房委會轄下物業，自2014年起出售予領展，兩年後被轉售予「舖王波叔」鄧波成，及後於2021年再被易手至現時的大業主「優品360」老闆林子峰及「磁帶大王」陳秉志。二人旗下的高士威（集團）有限公司隨即在邨內展開大規模裝修工程，未翻新的石芳樓商戶一直與高士威簽訂「生約」每月續約，至近月遭單方面終止續租。

據了解，商場翻新後主要租戶都是連鎖店，現存的百佳超市已獲安排新舖位作「無縫」搬遷，惠康超市及「日本城」都不受影響，現時空置的街市擬預留改建予酒樓新租戶，另會引入集團式冰室及快餐店。至於設有全港唯一麥當勞叔叔塑像的麥當勞餐廳，一直備受網民關注，恐怕僅存的1比1真人大小的麥當勞叔叔，將會被拆走送往堆填區，但暫時亦不受翻新工程影響。

荃灣區議員陳琬琛日前曾約見大業主林子峰及陳秉志，協助為小店爭取延期搬遷，並反映邨內有眾多行動不便的長者居住，冀業主能縮短商場翻新的「空窗期」，讓新舊商戶做到「無縫交接」，方便居民購買日常用品。他又引述業主回覆指，第一期工程將在今年內完成，新的冷氣街市將設於石荷樓地下。

石圍角商場正進行翻新工程，到處十室九空。(林靄怡攝)

高士威：歡迎舊商戶重返復業

對於石圍角商場的未來發展，高士威(集團)有限公司發言人黃先生回覆《香港01》表示，其實商場早於前年開始翻新，將改名為「石圍角新城」，整個工程分為兩期。街市和商場主座屬第一期，包括新的百佳超市預計可在本月底開張，新冷氣街市則料5月完成基本裝修，將交予街市承辦商管理，有望7月正式啟用。石荷樓第二期工程將於明年3月完成。

黃先生又補充，歡迎舊租戶屆時返「石圍角新城」復業，但記者問到會否提供租金優惠，或預留舖位讓舊商戶優先租用，他則回應指暫時未有相關細節安排。

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