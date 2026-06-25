旺角「羅馮律師事務所」被香港律師會接管　三個月內第二間

再有律師行涉及違反規則被香港律師會接管，是近三個月內第二間。律師會指有理由懷疑位於旺角恒生旺角大廈的「羅馮律師事務所」（Lo & Fung）未有遵從《律師帳目規則》（第159F章），決定行使條例賦予的權力，介入該律師行的業務，以保障公眾及該律師行的客戶的利益，周三（24日）生效。



香港律師會的律師行資料庫，已找不到「羅馮律師事務所」。（律師會網頁截圖）

羅馮律師事務所合夥人執業證書仍然有效

香港律師會已委任羅拔臣律師事務所，由周三（24日）為介入中介人，介人行動即日展開。在律師會網站，「羅馮律師事務所」已從律師行名單下架，不過其合夥人所持的執業證書仍然有效。

香港律師會。（資料圖片/潘耀昇攝）

律師會4月底接管林逸華律師行 疑涉「碰瓷黨」事件

今次是近三個月內，律師會介入的第二間律師行。該4月29日指旺角林逸華律師行疑涉近月「碰瓷黨」事件，理事會行使權力而對該律師行進行調查。

經審閱從該律師行檢取的相當數量檔案及文件後，理事會於4月28日的會議上信納，有初步證據顯示，有理由懷疑該律師行的律師及／或僱員涉及不誠實行為，及／或該律師行未有遵從《律師帳目規則》（第159F章）。理事會遂決議行使條例所賦予的權力，介入該律師行的業務，以保障公眾及該律師行的客戶的利益。

香港律師會4月29日介入旺角林逸華律師行，指該行疑涉近月「碰瓷黨」事件。（資料圖片／戴慧豐攝）

警周二至周三再拘11人涉「碰瓷黨」 大部份人都涉及同一律師行

今年年初以來，坊間流傳新型撞車「碰瓷黨」，有司機在交通事故發生一段時間後，疑被人無理索取高額賠償，並指多宗同類案件均涉及同一間律師行和同一名醫生，質疑是「集團式」敲詐。經調查後，至今已累積達500宗懷疑個案，涉及金額達1.35億元，其中有約320宗個案（超過六成）與同一間律師樓有關。

警方周三（24日）公布，在周二（23日）至周三進行第三輪拘捕行動，再拘捕多11名涉案人士，包括8男3女，年齡介乎28至47歲，涉嫌「詐騙」各人報稱工程師、地產代理、運動教練等，他們在案件中的角色均為申索人，犯罪手法與以往案件相類近，包括報稱在病假期間失去工作收入和提交虛假文件。

11人同為交通意外中的申索人，當中最高的申索金額為140萬元。據知，涉案大部份人士都涉及同一律師行。連同早前行動，累計有36人被捕。