一校一健康報告｜沙田官立等25校達卓越級　全面落實促進健康框架

衞生署轄下的學生健康服務設有「全校園健康計劃」，並為每所參與學校編製「一校一健康報告」，現時全港已有901所學校參與。衞生署今日（25日）表示，明日將第二次發放報告，已全面落實《健康促進學校框架》的「卓越學校」共有25間，是去年的兩倍。



衞生署。（資料圖片）

衞生署明起向參與「全校園健康計劃」學校發放度身訂造健康建議

衞生署指，明日起會陸續向每所參與「全校園健康計劃」（計劃）的學校發放2025／26學年《學校健康報告與建議》，因應每所學校的學生整體健康狀況，為校方「度身訂造」適切和具針對性的校本健康促進措施。此外，衞生署將安排醫護團隊陸續到學校深入講解報告內容和建議，以協助校方於新學年持續落實或推行相關的健康促進工作。

25學校晉升為「卓越學校」 較去年多兩倍

根據署方資料，現時全港已有901所學校，包括415所小學、428所中學及58所特殊學校參與「全校園健康計劃」，涵蓋77.8%全港中、小學。參與計劃的學校會按實施健康促進措施的進度，逐步由「承諾學校」發展成為「行動學校」，及最終晉升為已全面落實《健康促進學校框架》的「卓越學校」，以達至世界衞生組織「讓每一所學校都成為健康促進學校」的願景。

今年共有254所學校成為「承諾學校」、622所達到「行動學校」，25所更晉升至「卓越學校」。其中「卓越學校」的數目是去年的兩倍。衞生署指情況反映教育界積極推廣學生身心健康。署方又指，《行政長官2024年施政報告》宣布強化及擴展計劃至全港中、小學，並為每所參與學校編製「一校一健康報告」，今年是衞生署第二次發放「一校一健康報告」。

2025/26學年衞生署全校園健康計劃「卓越學校」名單：



1. 大角嘴天主教小學



2. 大埔崇德黃建常紀念學校



3. 大埔舊墟公立學校(寶湖道)



4. 天主教領島學校



5. 元朗公立中學校友會鄧英業小學



6. 沙田官立中學



7. 林大輝中學



8. 東華三院郭一葦中學



9. 明愛屯門馬登基金中學



10. 明愛聖若瑟中學



11. 保良局方王錦全小學



12. 保良局黃永樹小學



13. 保良局錦泰小學



14. 迦密梁省德學校



15. 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學



16. 香港普通話研習社科技創意小學



17. 香港聖公會何明華會督中學



18. 浸信會呂明才小學



19. 馬鞍山聖若瑟中學



20. 馬鞍山靈糧小學



21. 崇真書院



22. 路德會沙崙學校



23. 鳳溪創新小學



24. 樂善堂梁銶琚書院



25. 麗澤中學



衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）張竹君。（資料圖片/梁鵬威攝）

衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）張竹君說，衞生署已全面檢視和分析《健康報告》的整體結果，參與計劃的學校在2025／26學年實施健康促進措施的比例整體上高於2024／25學年，進度令人滿意。

張竹君：全部參與學校已將體能活動、健康飲食等四大主題融入課程

其中，根據學校遞交的檢視表綜合數據，全部學校均已將四大健康主題（包括體能活動、健康飲食、精神健康及社交健康）融入學校課程中，而在個別範疇，包括邀請社區持分者就健康促進學校發展提供建議，以及為教職員和學生提供放鬆身心的空間等，則仍有進步空間。

張竹君又鼓勵尚未參加計劃的學校盡快加入，又指國際實證研究文獻顯示，學校實施《健康促進學校框架》能夠為學生健康帶來正面影響，例如有效降低學童的吸煙風險、減少欺凌個案、有助改善學生的體重指數，以及增加他們的體能活動和蔬果攝取量。