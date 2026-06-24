拉丁舞導師抽脂亡｜衞生署：正按機構類型及風險分階段落實規管

拉丁舞女導師李嘉瑩2014年到美容中心接受抽脂手術後去世，負責手術女西醫關孝孜被裁定誤殺罪成判囚6年，上訴庭去年7月裁其上訴得直。上訴庭周一(23日)判辭解釋因由之餘，亦提到近年有多個個案顯示，入侵性美容療程後曾出現嚴重受傷，甚至死亡，該些個案往往與監管不足有關。上訴庭認為應就相應的入侵性療程作出監管，除要在持牌設施內進行，並要由合資格專業人士進行。



衞生署指，《私營醫療機構條例》訂明「附表醫療程序」，涵蓋8項專門醫療服務範疇較高風險醫療程序，這些程序必須在持牌醫院或日間醫療中心進行，當中包括外科程序和麻醉程序，例如抽取總量為500 毫升或以上的組織或體液，或組織及體液、使用鎮靜或鎮痛藥物，導致相當大比率的病人處於深度鎮靜狀態及腫脹麻醉等。



衞生署指，一般抽脂程序需抽取病人脂肪組織與體液，過程中或使用鎮靜及鎮痛藥物，令病人維持深度鎮靜狀態，或採用腫脹麻醉，因此，有關程序必須在持牌醫院或日間醫療中心進行。



女西醫關孝孜原被裁定誤殺罪成，因原審官技術性犯錯，被裁定上訴得直，亦毋須重審。(朱棨新攝)

拉丁舞女導師李嘉瑩在接受抽脂手術後死亡，被裁定死因不明。(網上圖片)

女死者李嘉瑩是一名拉丁舞導師。(網上圖片)

判辭指美容療程致嚴重受傷與監管不足有關

上訴庭在判辭指，《日間醫療中心實務守則》未有涵蓋某些入侵性美容療程。惟多個個案顯示，市民接受入侵性美容療程後嚴重受傷，甚至死亡，該些個案往往與監管不足有關。

上訴庭認為，除了《日間醫療中心實務守則》已有保障外，可實行其他措拖，如為入侵性美容療程建立監管機制，列明該些療程需在持牌設施內，由註冊的醫生進行。

此外，提供該些入侵性美容療程的人士和場所，亦必須註冊。上訴庭認為，越多越多人接受抽脂手術，但手術存在風險，認為應作出監管，要求在持牌設施內，由合資格專業人士進行。

衞生署：具有入侵性程序無論為美容或醫療都只應由註冊醫生施行

衞生署指，任何具有入侵性(包括各類注射)、高風險或需要專業臨床判斷的程序，因本身有一定風險，無論是為美容或醫療目的，都只應由註冊醫生或註冊牙醫施行。任何人士本身如非註冊醫生或註冊牙醫，不應施行應由註冊醫生或註冊牙醫施行的醫療程序，否則可能會因觸犯《醫生註冊條例》（第161章）及《牙醫註冊條例》（第156章）等法例而被檢控。

政府正按私營醫療機構類型及風險程度 分階段落實規管制度

衞生署又指《私營醫療機構條例》（第633章）規管註冊醫生及／或註冊牙醫執業的處所，包括醫院、日間醫療中心、診所和衞生服務機構。營辦人必須領有牌照或豁免書，方可營辦有關私營醫療機構，政府正按照私營醫療機構類型及其風險程度，分階段落實《條例》的規管制度。醫院及日間醫療中心牌照，和有關無牌營辦醫院及日間醫療中心的罰則條文亦已生效，政府自2025年10月13日起接受診所牌照及小型執業診所豁免書的申請。

衞生署稱《條例》已訂明「附表醫療程序」，涵蓋8項專門醫療服務範疇裏較高風險的醫療程序，這些較高風險的醫療程序必須在持牌醫院或日間醫療中心進行。「附表醫療程序」包括外科程序和麻醉程序，例如抽取總量為 500 毫升或以上的組織或體液，或組織及體液、使用鎮靜或鎮痛藥物，導致相當大比率的病人處於深度鎮靜狀態及腫脹麻醉等。一般抽脂程序需抽取病人脂肪組織與體液，過程中或使用鎮靜及鎮痛藥物，令病人維持深度鎮靜狀態，或採用腫脹麻醉，因此，有關程序必須在持牌醫院或日間醫療中心進行。

案件編號：CACC244/2021