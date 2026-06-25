男警稱自住單位獲九成按揭　獲貸款463萬即放租　認欺詐判社服

時任男警涉訛稱購下牛頭角一單位自住，申請得九成按揭獲逾460萬元，獲獲貸款後約3個月即把單位出租，並收取得租金約 30 萬元，被指違反借貸條款。男警早前承認兩項欺詐罪，今早（25日）在東區裁判法院判刑，主任裁判官張志偉考慮到被告認罪及沒有案底，同時考慮求情等因素，接納報告建議，判被告200小時社會服務令。



被告黃達穎（起訴時 33 歲，警員）早前承認兩項欺詐罪，指他於2020 年 8 月 3 日至 10 月 22 日期間，在按揭保險計劃下的一份按揭貸款申請中，向滙豐銀行及香港按證保險有限公司，虛稱他打算在振華道 50 號樂雅苑某物業自住，圖騙滙豐及按證保險公司，他支付 463.5 萬元按揭貸款。

被告黃達穎認欺詐罪判社服令200小時。(陳蓉攝)

自用單住可獲九成按揭

案情指，據香港金融管理局規定，銀行只可為價值低於 1,000 萬元的住宅物業提供 60% 的按揭貸款，而香港按證保險有限公司推行的按揭保險計劃下，但自住單位，或申請人的直系家庭成員居住的住宅，則可提供高達 90% 的住宅按揭貸款。申請人需作出聲明，確認物業是任何一個或多於一個債務人居住。如情況有變，須即通報銀行。

黃申請九成按揭獲463.5萬貸款

黃案發時任職警員，他於 2020 年 7 月簽署臨時買賣合約，以 500 萬元購買牛頭角樂雅苑一單位，並向滙豐銀行、按證保險公司，申請九成按揭貸款。同年 10 月，銀行向黃批出 463.5 萬元按揭貸款、當中包括 13.5 萬元保費，黃曾向銀行聲明，單位是自住用途。

3個月後即出租並曾收逾30萬租金

惟黃在同年 12 月透過美聯物業把單位放租，並把單位租予一名勞姓女子，他在 2021 年 1 月至 2023 年 4 月期間把單位租出，租金介乎 11,000 元至 11,500 元，黃共收取若 305,500 元。勞曾以其名登記單位的煤氣費，但會應黃要求，以黃的名字登記單位的水費單，黃不時會向勞收取水費。

滙豐及按證保險公司指黃從沒告知該單位轉作租用物業，若他們知情不會向黃提供按揭貸款。黃及其母陳雅秋原另涉一項串謀詐騙罪，該罪獲准在法庭存檔。

案件編號：ESCC314/2025