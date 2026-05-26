總督察何兆東原是人生勝利組　急功近利上歪路　罪惡剋星變階下囚

總督察何兆東被前上司讚賞是「罪惡剋星」，卻因貪圖114萬現金和禮品，為一名商人提供協助，他早前承認控罪，今(26日)在荃灣法院(暫代區域法院)被判囚2年半，並須在出大獄後3年半內償還114萬元予香港政府。



暫委法官湋漢熙在判刑時，提及這名曾被警隊譽為「明日之星」的高級警員，原本是「人生勝利組」，卻因貪污，不但淪為階下囚，其妻更與他離婚而致妻離子散收場。雖然其前上司相信他或因高壓的工作下受誘惑，但韋官強調，被告的工作表現無疑是出色的，但其行為削弱了香港引以為傲的廉潔聲譽，打擊了法治的根基，必須判囚。



辯方律師指被告望向廣大社會致歉

被告何兆東（38歲，總督察），他早前承認2項公職人員收受利益，及2項藉公職作出不當行為罪，指他於2021年8月至2023年1月期間，收取商人曲海鵬114萬元現金和禮物，以向曲洩露警方內部資料。辯方律師補充求情指，被告望向廣大社會致歉，明白其行為對市民大眾對政府的信心有巨大衝擊。

何兆東承認收受利益等罪名，被判囚2年半。（梁銘康攝）

警務處灣仔總督察何兆東，多次多代警隊出席記者會。

何兆東在駐守灣仔警區時，曾任助理指揮官（刑事）署理警司。（黃廸雯攝）

官指被告原是人生勝利組

暫委法官韋漢熙引述求情指，被告原是「人生勝利組」，在本地名校就讀中學，其後在加州大學洛杉機分校就讀心理學及政治科學，以一級榮譽畢業。他加入警隊5年後，已晉升為高級督察，對工作有熱誠，對治安有正面的影響。

急功近利走上歪路

韋官另引述辯方求情指，被告「只懂進，未懂退」，要獨自承擔家庭經濟，因此急功近利，走上歪路，「墮入出賣靈魂的深淵」，令公眾對政府失去信心。現時被告已妻離子散，其老父亦因其入獄要面對雙重打擊，令他深感愧疚。

前上司疑高壓下面受誘惑

韋官引述被告的3位前上司撰寫的求情信指，他們對被告的評價極高，形容他是「罪惡剋星」，為人剛正不阿，不排除被告在高壓的環境下工作，令他面對誘惑時不能作出理智的決定。

官斥被告行為抵觸廉潔的核心價值

韋官指，被告在職多年屢獲嘉許，其工作表現無疑是出色的，執法手段極佳，稱他有勇有謀，對社會有貢獻，例如把「罪惡溫床」香檳大廈變成「重建項目」，惟其行為削弱了香港引以為傲的聲譽，抵觸廉潔的核心價值，打擊了法治的根基。

顯然是知法犯法

韋官斥，被告顯然是知法犯法，涉案款項並非少數，同時被告對案件作出不當干預，例如指示下屬刪除「索取法律意見」的字眼。雖然他未有向曲索要金錢，但他在晚飯間向他提及開支及收入等議題，令聽者在字裏行間明白其意思，其後更不假思索下收取金錢，是「一子錯滿盤皆落索」。

公器私用濫用權力

韋官稱，被告的行為偏坦曲，必然有討好他的目的。此外，被告公器私用，為他人和自己的利益濫用權力，指其行為有嚴重性。

失去福利屬咎由自取

韋官指，雖然失去福利等後果是被告咎由自取，但是其行為的令家人蒙羞及失去經濟支柱，亦是另一種懲罰，根據案例可酌情減刑。在考慮所有因素後，判囚30個月。被告另須就歸還令，在出獄後把有關款項歸還特區政府。

韋官服刑後仍不忘鼓勵何重新振作，用才幹在崗位上服務社會，何亦回應說：「明白，法官閣下。」

何兆東的妻子何妍穎(左)，原亦被控協助教唆他人接受利益，其控罪現准保留法庭檔案不作起訴。辯方透露，何妻正申請離婚。(陳蓉攝)

干預案件著同僚在襲擊案釋放曲

控方案情指，何於案發時在灣仔警署駐守，他主動認識一名疑受騙而來報案的商人曲海鵬，另曲亦在另一事件中涉嫌襲擊而受查。何趁機與曲認識，在曲在襲擊事件中被認出後，被告出手干預，並叫案件主管不用向律政司索取指示，之後更下令釋放曲。

收取曲的金錢禮品後提供警方資料

曲未被起訴後欲請警隊的人食飯，何卻單獨赴會，並在閒談間提及他月薪10萬，但負擔重且無閒錢買奢侈品。曲聞言即返回灣仔住所，並從夾萬取岀50萬元現金交給何，之後又向何送贈逾14萬的Burberry童裝、Chanel手袋及利市等禮物，及為患病何母支付醫療費，合共收取現金及禮品達114萬元，而何亦在曲投訴騙案，及曲的朋友的案件，洩露警方調查資料。

案件編號：DCCC 1388/2024