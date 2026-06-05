女總督察涉醉酒在中大醫院鬧事罪成　上訴稱只在維權　官押後裁決

女總督察涉休班期間在醫院醉酒鬧事，質疑到場警員待她如「黃絲暴徒」，又當眾拉扯一名高級警司的褲袋，受審後被裁定票控一項醉酒時在公眾地方行為不檢罪成。她不服定罪上訴，案件今（5日）在高等法院開庭聆訊。女警指若把涉案走廊視作公眾地方，則會出現任何人都可以進入病房的危險情況，又認為原審錯誤裁斷女督察醉酒和行為不檢，指她只是質疑為何遭警員如此對待，希望維權，才作出該些行為。暫委法官張潔宜聽畢陳詞押後裁決。



上訴人葉文儀（53歲）被票控於2023年10月22日上午6時25分至7時42分，在沙田香港中文大學醫院7樓，醉酒時在公眾地方行為不檢。她審後罪成，被判囚15天緩刑兩年。

上訴人葉文儀(白衣)。(陳曉欣攝)

爭議案發的走廊非公眾地方

代表上訴人的大律師謝英權指，涉案走廊處於一道閘後方，屬私人地方。惟原審裁判官誤解了走廊位置，以為在閘外。謝力陳，如果走廊是公眾地方，任何人都可以叫護士開門進入病房，會造成非常危險的情況。

質疑遭警員如此對待望能維權

謝續指，原審亦錯誤裁斷葉醉酒和行為不檢，但從閉路電視可見，葉談吐正常，葉只是質疑何以遭警員如此對待，希望維權，才作出該些行為。

控方強調病房外走廊屬公眾地方

代表律政司的高級助理刑事檢控專員李庭偉指，涉案走廊是公眾或私人地方並非本案重點，法庭需要視乎醫院當時的狀況。李稱，病人的照顧者毋須門咭或登記便可進入病房，況且走廊是位於病房外，一般人只需按門鐘便可入內，毋須受邀，原審裁定為公眾地方並無犯錯。謝反駁指，中大醫院並非條例包括的公眾地方，重申若容許公眾進入病房會很危險。

案件編號：HCMA410/2024