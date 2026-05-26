總督察何兆東收賄114萬　官稱一子錯滿盤皆落索　囚30月兼須還款

曾被譽為警隊「明日之星」的總督察何兆東，涉在灣仔警罨主動認識一名商人後，助該商人在襲擊案中不被起訴，之後又向商人提及其月薪約10萬，卻無閒錢買奢侈品，商人聽過後送贈約100萬現金，逾14萬的Burberry童裝、Chanel手袋及利是等禮物，何之後亦有按商人要求提供協助。何早前承認公職人員收受利益等4罪，案件今（6日）在荃灣法院（暫代區域法院）判刑。



暫委法官韋漢熙引述被告的前上司撰寫的求情信指，他們均對被告有極高評價，形容他是「罪惡剋星」。韋官判刑時指，被告的工作表現無疑是出色的，惟其行為削弱了香港引以為傲的聲譽，打擊了法治的根基，是「一子錯滿盤皆落索」，判囚2年6個月。



韋官另批准歸還令，被告須於出獄後42個月歸還約114萬的款項予特區政府。



何認曾向曲洩露警方內部資料

被告何兆東（38歲，警務處總督察）承認2項公職人員收受利益及2項藉公職作出不當行為罪，指他於2021年8月26日、同年9月12日至2023年1月4日期間，從商人曲海鵬接受共逾114萬元的現金和禮物，包括兩筆各50萬元的現金和價值超過14萬元的禮物，以向曲洩露警方內部資料，包括疑犯及涉案人士資料，以及在警方調查的個案中優待曲或他的朋友。

總督察何兆東案發時任灣仔警區刑事，不時會出席記者會。（黃偉民攝）

何兆東當時曾任灣仔警區助理指揮官（刑事）署理警司，並被譽為警隊的「明日之星」。（陳浩然攝）

有助求情的同袍指何兆東原本可升任警司。（梁銘康攝）

女被告何妍穎(左)是何兆東的妻子，原被控協助教唆他人接受利益，其控罪現准保留法庭檔案不作起訴。(陳蓉攝)

何妻協助教唆罪名獲准存檔法庭

何另被控1控藉公職作出不當行為罪，其妻何妍穎亦被控一項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪。在認罪協商下，此兩罪同獲法庭存檔。

何案發時監督反黑及重案組

案情指，何兆東是是香港警務處總督察，負責監督該區反三合會行動組(俗稱反黑組)及重案組的刑事調查。

曲到警署報警何主動認識

在2021年3月21日，商人曲海鵬到警署就疑被騙到灣仔警署報警，何主動認識並交換微信。另曲亦牽涉一宗襲擊案，該案亦同樣由何監督的灣仔區反黑組進行調查。

何擅自吩咐下屬釋放曲

曲在襲擊案的認人手續中被認出，惟何指示下屬刪去「向律政司尋求法律意見」的字眼，亦未按上司指示調查案件，甚至多次向他建議終止調查案件，並擅自吩咐下屬釋放曲。

透露間中與妻因買名牌袋而爭執

曲獲釋後相信其襲擊案件已結案，邀請何及其隊員到皇朝晚飯，何單獨赴會並稱隊員沒有空，他期間向曲提及每天努力工作至深夜，每日要往返灣仔和元朗，雖然他月薪約10萬，要支付初生兒子及父母開支、按揭及其他生活費，又指妻子產子後成為全職主婦，他成了家庭經濟支柱，沒閒錢買衣服和其他奢侈品，並間中因買名牌手袋的事與妻爭執。

曲意識到何向他索取金錢，即回到其灣仔的家，並從夾萬取50萬現給何。何之後分三次把合共48.7萬存入銀行。

何曾向曲透露涉案件資料

何投訴的詐騙案的疑犯後來再入境並被捕，何在曲要求下透露該疑犯及涉案人士的資料，又透露會面摘要及保釋情況等，他並按曲要求無故延長疑犯的警方保釋。

此外，曲又知他一名梁姓友人涉及民事糾紛及虛假文書案，何得悉後無故延長或中止虛假文書案的調查工作，又透露該案疑犯與警方的會面摘要，並提醒梁不要爭議及教他向法庭申請暫緩賠償令。

廉署調查發現何曾收取曲多筆款項

廉署調查後發現，何先後收取曲約114萬元，包括兩筆各50萬元的現金、2.9萬元Burberry 及Ralph Lauren童裝衣物，及3.6萬元的CHANEL手袋及利是等，曲並曾代何支付何母的癌症醫療費。

案件編號：DCCC 1388/2024