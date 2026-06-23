高級督察警署非禮案上訴　質疑事主無即報警　官反問大叫才算合理

高級督察梁閏成被指在紅磡警署內捉實向他匯報的女下屬雙手，並趁單獨相處時擁抱及拍打其臀部，早前被裁定普通襲擊和非禮兩罪成，被判監9星期及罰款6000元。督察不服裁決提出上訴，今（23日）在高等法院進行聆訊。督察爭議女警未即時投訴和報警，並一再強調事主已任警務工作4年，甚至事後返回案發現場，認為存在疑點。惟法官王詩麗質疑每個人的反應不一樣，又反問是否必須即時大叫求助才算合理。此外，梁亦要求改判社會服務令。王官押後裁決。



上訴人梁閏成（57 歲，高級督察），被控普通襲擊及猥褻侵犯共兩罪，指他於 2025 年 2 月 18 日，在紅磡警署 1 樓 103 室內，襲擊及猥褻侵犯女子 X。梁早前被裁定罪成，被判囚 9 周，其後獲准保釋等候上訴。

上訴人梁閏成(右)被裁定非禮及普通襲擊罪成，被判囚9星期及罰款6千元。(朱棨新攝)

梁強調女警有4年經驗

代表梁的律師指，事主是一名曾被評為優異（outstanding ）的女警，任職警察4年，她可以毫不畏懼地與上司討論案件，因此當非禮發生，法庭不能以一般受害人的思維模式考慮。惟王官質疑，梁在每個理由均提及該女警有4年經驗，並反問說：「但咁又如何？」

官稱很多名流紳士都會犯案

律師續指，梁在紅磡警署任職高級督察多年。惟王官指，梁難以此說服法庭，又指她最近正處理兩名醫生盜竊的案件，並稱：「好多名流紳士都會犯案。」梁會因此失去長俸等的說法並不成理由。

律師質疑事主未即時大叫或報警

律師又指，案發地點為梁及事主的工作場所，梁理應知道不可能逃離，只要事主大叫一聲，即可把事件鬧大，而且案發房門打開，存在內在不可能性。何況事主當時身在警署，卻未即時投訴，即使她不想在案發警署報案，她大可到其他分局報警，又稱：「全港18區都有警署啦。」此外，事主在案發後仍返回案發地的做法不合理。

官反問是否每個人都要開門大叫非禮

王官質疑，事主折返只是為了收拾私人物品，又稱：「唔通每個人都要推開大叫非禮呀！非禮呀！非禮呀！做咩非禮我！打佢！才算合理？」惟律師反駁，事主是否必須取回個人物品，強調只是認為案情有疑點，並非要把討論上升至是否合理的程度。

律師質疑事主事後仍與男友吃飯

律師又質疑，事主其後與男友吃飯，亦沒有提及事件，至事主向父母提及，又沒有全盤交代。王官反駁，每個人的反應不一，被告更是事主及其男友的上司，她未向男友投訴亦算合理。

希望能改判社會服務令

律師認為，原審裁判官未有把兩項控罪的新近投訴分開處理，又指他未有具體說明不接納被告口供的原因。梁另就判刑上訴，指若然上訴庭最終就定罪維持原判，則希望可改判社會服務令。

控方質疑是否必須即時報警才算合理

律政司代表回應指，原審裁判官在裁決時已清楚說明處理新近投訴的原則，考慮了可否把有關新近投訴納入考慮，又認為即使案發地點的房門打開，未必可從外面看到房內情況，而且事主指控被告「捉手」，被告大可在刹那間鬆手，令行為不容易被察覺。再者，即使事主是有經驗的女警，是否代表她受到侵犯後，必然要立即報警才算合理？事件發生在一瞬間，她或需要時間沉澱。

事主男友亦是被告下屬

就非禮的指控，律政司一方認為，事主在案發後非即時回家，而是與男友吃飯，她未有把事件告知男友，因為二人同為被告的下屬，若她即時投訴，或許會影響仕途，故事主選擇先沉澱的做法，是否算不合理，形容上訴方對受害人的要求太嚴苛。

律政司重申案件涉多項加刑因素

律政司又指出，知法犯法屬加刑因素，案發地點在警署，事主正向梁匯報工作，是上司下屬關係，亦涉及職場欺凌，事主在案發後仍需每天返回案發地點，勾起她被侵犯的回憶，令罪責加重，不適宜改判社會服務令。

案件編號：HCMA426/2025