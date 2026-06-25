長者現金津貼7月起可直入內地戶口　議員倡匯率優惠、駁電子平台

行政長官李家超周三(24日)宣布，下月起將會推出優化可攜現金援助的發放安排，容許在廣東省和福建省養老的香港受惠長者，選擇由港府將款項直接匯入其內地指定銀行帳戶。民建聯立法會議員植潔鈴今日（25日）在電台節目表示歡迎有關安排，但提出要理順行政手續，亦要研究可否提供匯率優惠，免卻長者兌換成人民幣使用時因兌換差額造成的損失，並接通電子支付平台，省卻長者由銀行轉帳到平台步驟。



2026年7月起將會推出優化可攜現金援助的發放安排，容許在廣東省和福建省養老的香港受惠長者，選擇由港府將款項直接匯入其內地指定銀行帳戶。（資料圖片/夏家朗攝）

廣東和福建養老香港長者可選擇由政府將款項直接匯入其內地銀行帳戶

去年《施政報告》中提出，政府將優化可攜現金援助的發放安排，容許在廣東省和福建省養老的香港受惠長者，選擇由政府將款項直接匯入其內地指定銀行帳戶。周三繼續在福建訪問行程的李家超表示，這項新服務即將於下月推出，相信能進一步方便長者領取津貼，讓退休生活更加安心。

翻查資料，社會福利署去年十一月分別與中國銀行（香港）和中國工商銀行（亞洲）簽署合作備忘錄，確立合作推展跨境發放可攜現金援助的安排。

民建聯立法會議員植潔鈴。（資料圖片/潘耀昇攝）

植潔鈴今在電台節目表示，長者過往須每月或隔數月親自回港提取現金，或依賴親友帶錢回內地，即使選擇找換店匯款，不僅需手續費，更曾發生匯款限額導致內地戶口被凍結情況，因此相信新安排能有效解決這些問題。

植潔鈴同時提出或須優化安排，包括要理順行政手續，例如兩地對於個人資料，如英文姓名串法可能有異，必須在實施時特別留意，確保長者能順暢地收取津貼。植潔鈴又指，可研究提供匯率優惠，免卻長者兌換成人民幣使用時，因兌換差額造成的損失。植潔鈴又提出接通電子支付平台，如Alipay或WeChat Pay等，省卻長者由銀行轉帳到平台步驟。

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「廣東計劃」及「福建計劃」是什麼？

翻查資料，公共福利金計劃下的「廣東計劃」及「福建計劃」，為選擇移居廣東省或福建省的合資格香港居民，每月提供現金津貼。計劃下，高齡津貼不設經濟狀況審查，每月津貼額為1,640元；長者生活津貼則設入息及資產審查，每月津貼額則為4,250元。

「綜援長者廣東及福建省養老計劃」是向符合申請資格、並選擇到廣東或福建省養老的綜援受助長者，繼續提供現金援助。社署每月發放一次的綜援標準金額，以及每年發放一次的長期個案補助金，但不會獲發特別津貼或其他援助金。援助金會按月存入指定的香港銀行戶口，申請人須自行與銀行安排，將援助金匯到廣東或福建省；有關費用須自行支付。