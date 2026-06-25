變色鏡片投訴增　涉駕駛時沒變色等　即睇消委會選購眼鏡5大建議

【消委會／變色鏡片】消委會今日（25日）發布最新一篇《選擇月刊》文章，指近年變色鏡片相關投訴遞增，惟部份個案涉及消費者誤解，以致實際使用時發現變色效果與商戶所示圖片相距甚遠，例如在駕駛期間沒有變色等。今期《選擇月刊》文章，解構變色鏡片的技術原理及產品局限，並探討變色眼鏡是否可取代太陽眼鏡，列出鏡片的透光度要求，以及提供選購攻略。



消委會指，變色鏡片相關投訴遞增。（消委會圖片）

宣傳圖片鏡片在陽光下會變深色 實際變色效果與圖片所示相距甚遠

第596期《選擇月刊》其中一篇文章為《「變色眼鏡」常見誤區！顔色深淺、功能、局限要理清》。文中指出，隨着變色鏡片愈趨普及，接獲的相關投訴遞增，例如店員展示的宣傳圖片中，鏡片在陽光下會變得深色，但消費者實際使用時，卻發現變色效果與圖片所示相距甚遠。

另外有投訴指，駕駛期間鏡片完全沒有變色，導致雙眼受強光干擾，引起駕駛安全危機，加上不少消費者誤以為變色鏡片等同某品牌名稱，而部份商戶沒有解釋清楚產品的品牌，結果引發貨不對辦的消費糾紛。

變色鏡片的變色原理。（消委會圖片）

汽車擋風玻璃過濾大量紫外線導致不變色

消委會介紹指，變色鏡片的核心原理是「光致變色」，即鏡片裡有一種「變色分子」，當戶外陽光充沛的時候，紫外線照射鏡片，變色分子便短暫性改變形狀或結構，繼而令鏡片顏色改變，相反在室內時因紫外線強度降低，分子慢慢恢復原狀，鏡片從而變回透明。

消委會又指，不少消費者投訴指出，部份變色鏡片在車廂內效果較弱，惟事實是由鏡片的技術原理導致，因汽車擋風玻璃及側窗玻璃已過濾大量紫外線，部份變色鏡片在車廂內的的變色效果較弱，甚至不會變色。

變色是一場光與熱的角力。（消委會圖片）

鏡片變色原理︰



．光（紫外線）令鏡片「變深」，紫外線愈強，鏡片會變得愈深色。

．熱（溫度）令鏡片「推向透明」，溫度愈高，鏡片會變得愈淺色。



同一紫外線指數下氣溫也影響鏡片深淺

上述原理適用於市面上所有類型的變色鏡片，因此溫度會影響變色速度和顏色深淺度，意味在同一紫外線指數下，天氣愈熱，鏡片顏色相對愈淺；天氣愈冷，鏡片顏色愈深。而褪色速度也受到影響，炎熱天氣褪色會較快；而寒冷的環境，從戶外進入室內後，鏡片的褪色速度會明顯較慢。

消委會指，消費者需注意褪色期間視野偏暗。店舖的宣傳圖片通常在理想條件下拍攝，例如在恆温的環境用紫外光燈照射，以致於實際使用時，例如在大熱天或陰天的環境下，鏡片變色效果或與圖片所示的有明顯差異。

消委會建議，消費者在選購變色鏡片時，可向店員查詢產品在戶外一般情況下的變色效果，以免未能符合期望，另外商戶在銷售產品時，可主動向消費者說明天氣和溫度對變色效果的影響，提高資訊透明度，讓消費者作知情選擇。

變深色平均需時30秒，褪色需要2至3分鐘。（消委會圖片）

深色褪至透明狀態平均需時2至3分鐘

消委會指，有研究指出，市面上大多數變色鏡片在實驗室條件下，由透明變深色平均需約30秒，由深色褪至透明狀態則平均需時約2至3分鐘，當天氣寒冷時，褪色的時間會更長。

換言之，從戶外進入室內，仍需等待一段時間，鏡片才能完全回復透明，若消費者頻繁進出室內外，例如進出入隧道、停車場等，則需格外留意。因在這段過渡期內視野偏暗，駕駛人士和平衡力較弱的長者特別須注意環境安全。

小知識︰主流變色技術有兩種，分別是基變與膜變。（消安會文件截圖）

變色鏡片有效壽命約2至3年 酒精擦抹鏡面會加速老化

消委會又指，在每次變色循環中，鏡片裏都會有極微量的分子因疲勞而損耗，例如橡筋反覆拉扯後會失去彈力一樣，在頻繁的紫外線照射下，原本可逆的化學反應會逐漸失效，另外長時間曝曬、高溫環境及不當的清潔，例如用酒精擦抹鏡面等，都會加速鏡片老化，因而影響變色表現。一般使用的情況下，變色鏡片的有效壽命約為2至3年。

消費者使用產品一段時間後會發現，變色深度明顯較原來的淺、變色及褪色速度亦較原來的慢，鏡片甚至可能在室內時殘留一層淺淺的底色。消費者需了解這是鏡片的正常老化現象，購入該類產品前應有合理預期，並應留意鏡片的變色表現，適時更換。

已老化的變色鏡片在室內仍留有淺底色。（消委會圖片）

超薄鏡片通常收附加費 患深度近視價格更高

消委會指出，鏡片輕與薄取決於鏡片材料的折射率，折射率愈高，鏡片可做得愈薄及愈輕，惟材料成本也相對愈高，因此「超薄鏡片」通常要收取附加費，消費者可按個人預算自行選擇。

另外若消費者視力的屈光度數較高，例如近視400度以上，又希望購買一副較薄的變色鏡片，須留意現時只有「膜變」技術的變色鏡片可配合高折射率，價格較一般鏡片更高。

變色鏡片不僅限於灰色，顏色特點一覽。（消委會文件截圖）

部份鏡片強烈陽光下極深色 禁止佩戴駕駛

消委會又指，變色鏡片不僅限於灰色，並附有標示變色深度的標籤，國際標準ISO 12312-1便將太陽眼鏡及變色鏡片，按「可見光透光率」分為5個類別，其中「類別4」深度在戶外強烈陽光下變為極深色，會嚴重影響駕駛者對道路或交通燈號的辨識能力，若車前擋風玻璃具減光功能，視野更變得昏暗。

因此佩戴該款鏡片期間禁止駕駛，鏡片更被要求標註「不適合駕駛及道路使用」的警告字句，消費者可另備淺色太陽眼鏡或普通透明眼鏡。

變色鏡片「可見光透光率」5個類別一覽。（消委會文件截圖）

變色鏡片不能取代太陽眼鏡

消委會又指，不少消費者誤以為變色鏡片能完全取代太陽眼鏡。惟兩者各有主要功能，太陽眼鏡最大優勢在於遮光表現穩定，鏡片顏色深淺不變，佩戴後能即時阻隔紫外線，並可阻擋側面的漏光，以及側面及下方的反射光，專業的運動太陽眼鏡和滑雪鏡更能有效應對路面、水面、雪地等的反光情況。

不過在室內佩戴太陽眼鏡視野偏暗，因此對頻繁穿梭戶外及室內的使用者帶來不便，變色鏡片則為解決這個問題誕生。以下為變色鏡片和普通太陽眼鏡的性能和使用比較︰

變色鏡片和普通太陽眼鏡的性能和使用比較。（消委會文件截圖）

選購變色鏡片五大建議

消費會引述香港眼科視光師學會司庫陳敏琪視光師指，消費者選購時，需注意和查詢以下5個重點︰

1. 變色及褪色速度︰日常頻繁出入不同光線環境的人士，包括教師、駕駛者及醫護等，應了解鏡片由深轉淺的所需時間。

2. 防護能力︰查詢紫外線（UVA／UVB）與藍光的保護範圍，正規變色鏡片應能阻隔 100%的紫外線，而部份新型鏡片在室內具備防藍光功能。

3. 鏡片材質與鍍膜：不同材質的鏡片，例如如高折射率或聚碳酸酯，會影響變色速度和耐用性，建議同時選擇防反光及抗刮花鍍膜的鏡片。

4. 顏色選擇︰灰色和茶色最貼近自然，例如經常在烈日或高溫下進行戶外活動，可選擇顏色較深的鏡片。

5. 使用場合︰因擋風玻璃會阻隔部分紫外線，部份變色鏡片在車內變色效果有限，如使用者需長時間駕駛，可考慮選用專為車內使用而設計的變色鏡片。