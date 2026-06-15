消委會夾公仔機｜免子公仔獎品高低眼疑A貨 台主引AI稱手工問題
撰文：歐陽德浩
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【消委會／夾公仔機】消委會今日（15日）發布第596期《選擇》月刊，分享夾公仔機相關投訴。有投訴人成功夾出一隻兔子毛公仔，惟公仔雙眼位置高低不一，懷疑屬無牌貨，於是向消委會投訴。店方其後引述AI分析，指根據公仔上的條碼及標籤應屬正貨，建議輕壓公仔面部作調整，投訴人接受解釋。
投訴人發現公仔雙眼位置高低不一 懷疑不是正貨
投訴人鄭小姐早前到C夾公仔機店玩樂，其中一台夾公仔機內擺放多隻某品牌的毛公仔，機身更貼有「內含正版公仔」的標示。由於鄭小姐對該品牌毛公仔感興趣，於是花費40元，共玩了8局，最後成功夾出一隻兔子毛公仔。
鄭子姐在檢視毛公仔時，發現兔子的雙眼位置明顯高低不一，公仔的做工及品質，與她對該品牌貨品的印象存在落差，因而懷疑公仔不是正貨。由於對公仔的真偽存疑，以及對商戶的經營手法有所保留，於是她向消委會作出投訴。
夾公仔店引述AI分析稱正貨 建議輕壓公仔面部調整
消委會接獲個案後，透過不同途徑與C夾公仔機店聯絡。鄭小姐其後通知指，台主已直接與她聯絡，但並沒有正面回應該公仔是否正版，只引述一段AI分析，並指出據公仔上的條碼及標籤顯示，有關公仔應屬正貨。
台主指，公仔的雙眼高低不一應源於手工問題，是製作上的差異，可能是棉線縫紉情況的問題，又或因公仔面部的棉花填充量不平均等，建議鄭小姐可透過輕壓公仔面部，以調整內部棉花填充位置，改善公仔眼睛高低不一的情況。
鄭小姐在接獲台主的解釋後，相信該公仔為正版貨，對於台主未能解決貨品質素問題，亦只能無奈接受。
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