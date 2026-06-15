消委會夾公仔機｜夾中屢「彈夾」　顧客質疑刻意設定拒店家賠贈券

【消委會／夾公仔機】消委會今日（15日）發表新一期《選擇》月刊，公布夾公仔機相關投訴個案。 其中王先生玩了15次，花費75元未能夾出公仔，發現每次成功夾到公仔並移至出口頂部時，爪夾便會自動彈開。他發現若然沒有夾中公仔，爪夾移動至出口位置上方才鬆開，因而質疑公司刻意調校設定，令消費者難以得獎，於是向消委會投訴。



涉事公司回覆消委會指已訓示店員，若顧客多次試夾仍未能中獎時，應主動提供適當協助及建議。公司向投訴人致歉，提出贈送五張「玩一局送一局」贈券，惟投訴人後拒絕。



消委會6月15日發布《選擇》月刊第596期，其中一篇文章講述消費者投訴夾仔機的個案。（消委會圖片）

投於人質疑設定異常 夾中公仔時屢「彈夾」

投訴人王先生到B公司的遊戲機中心玩樂，選定一部投幣夾公仔機，每局收費5元。按夾公仔機的設定，爪夾應在成功夾起公仔後，移動至出貨洞口上方才鬆開，讓公仔掉落出口。惟他玩了15次，共花了75元，仍未能成功夾出任何公仔。

惟王先生發現每次成功夾到公仔，將公仔移至出口頂部時，爪夾便會自動彈開，原本已夾到的公仔掉落；若爪夾未有成功夾中公仔，爪夾則按照正常程序，移動至出口位置上方後才鬆開。因此他懷疑夾公仔機的爪夾設定異常，質疑公司刻意調校設定，令消費者難以夾得獎品，有損消費者的權益，因此向消委會投訴表達不滿。

王先生發現每次成功夾到公仔，將公仔移至出口頂部時，爪夾便會自動彈開，原本已夾到的公仔掉落。圖非事發的夾公仔機。（資料圖片）

遊戲機中心︰已訓示店員當顧客多次試夾無獎 應主動提供協助

B公司回覆消委會指，一向重視顧客的玩樂體驗及意見，已就王先生反映的爪夾情況作出跟進，全面作出檢討，並訓示店員，若顧客多次試夾但仍未能中獎時，應主動提供適當的協助及建議。

B公司也承諾加強巡查及留意機台的中獎情況，以免遊戲難度過高令顧客難以中獎。公司就事件向王先生致歉，提出贈送五張「玩一局送一局」贈券。王先生不接受贈券，並致函感謝消委會跟進事件，希望消委會繼續關注夾公仔機行業的營運情況。