足球員朱偉鈞與技術員涉找人頂包案　再一人被捕　判刑押後至8.17

效力乙組球隊駒騰的足球員朱偉鈞，涉介紹技術員予他人，收取金錢向警方虛報駕駛者資料，以代替違例駕駛「扣分」。朱與該技術員早前承認妨礙司法公正罪，案件原訂今（25日）於東區裁判法院判刑，惟控方表示，日前再多一人因涉案被控，或會採用二人的證供，主任裁判官張志偉遂把案件押後至8月17日判刑。兩名被告准以原有條件保釋。



兩名被告早前已承認串謀妨礙司法公正罪

2名被告：朱偉鈞（26歲，足球員）及陳寶南（30歲，技術員）同被控1項串謀妨礙司法公正罪，指他們於2023年11月1日至約2023年11月24日期間（包括首尾兩天）在香港，與蘇啟浚串謀妨礙司法公正，即虛假地向香港警務處表示於2023年10月7日約上午8時51分，在太子道西（東行）與聯合道交界駕駛車輛的人為陳寶南。

朱偉鈞是一名足球員， 曾效力愉園。（袁志浩攝）

朱偉鈞（左）。（愉園足球隊Facebook）

被告陳寶南，早前承認一項串謀妨礙司法公正罪。(陳蓉攝)

案件涉及一宗違反交通燈號的事故

案情指，朱偉鈞、陳寶南及一名涉案男子，均持有駕駛執照。在2023年10月7日，該男子在太子道西違例駕駛一輛私家車，包括違反交通燈號，警方向該男子發出提供司機身份通知書，惟案發時他已被扣11分，若再被扣分便會停牌，該男子其後透過朱認識陳。陳其後向警方表示他是當時的駕駛者，朱及陳其後獲得共5600元報酬。

早前有一冷氣技工被捕

任職冷氣技工的蘇啟浚(32歲)日前被捕，並被控一項串謀妨礙司法公正，及一項作出傾向意圖妨礙司法公正的作為罪，案押後至8月10日在東區法院再提訊。

案件編號：ESCC2732/2025