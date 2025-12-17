足球員朱偉鈞涉叫人向警虛報資料　令一司機免被扣分　技術員認罪

足球員朱偉鈞涉叫一名技術員收錢向警虛報駕駛者資料，以使另一名真正違例的司機能免遭扣駕駛分數。朱及該技術員，同被控1項串謀妨礙司法公正罪。技術員今（17日）在東區裁判法院認罪，朱因未有法律代表，案件需押後處理。裁判官張志偉應控辨雙方申請，將案件押後至3月11日，以處理朱的答辯以，及技術員的判刑。2名被告准以原有保釋，另加一項不得離開香港。



被告陳寶南，承認一項串謀妨礙司法公正罪。(陳蓉攝)

足球員朱偉鈞（左）被控串謀妨礙司法公正罪，因他未有律師代表，暫未答辯。（愉園足球隊Facebook）

2名被告：朱偉鈞（26歲，足球員）及陳寶南（30歲，技術員）同被控1項串謀妨礙司法公正罪，指他們於2023年11月1日至約2023年11月24日期間（包括首尾兩天）在香港，與蘇啟浚串謀妨礙司法公正，即虛假地向香港警務處表示於2023年10月7日約上午8時51分，在太子道西（東行）與聯合道交界駕駛車輛的人為陳寶南。

案件編號：ESCC2732/2025