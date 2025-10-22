足球員朱偉鈞涉向警虛報駕駛者資料 與另一人同被控妨礙司法公正
撰文：陳蓉
出版：更新：
效力乙組球隊駒騰的足球員朱偉鈞，涉向警方虛報2023年於聯合道的一名駕駛者是一名技術員，朱與該技術員同被控妨礙司法公正罪，案件今（22日）於東區裁判法院提堂，裁判官林子康應辯方申請，將案件押後至12月17日進行答辯，以索取法律文件及意見。兩名被告准以1萬元現金保釋。
2名被告：朱偉鈞（26歲，足球員）及陳寶南（30歲，技術員）同被控1項串謀妨礙司法公正罪，指他們於2023年11月1日至約2023年11月24日期間（包括首尾兩天）在香港，與蘇啟浚串謀妨礙司法公正，即虛假地向香港警務處表示於2023年10月7日約上午8時51分，在太子道西（東行）與聯合道交界駕駛車輛的人為陳寶南。
朱偉鈞在球隊中踢前鋒位置，曾於愉園、超聯球隊夢想FC、東方，北區等球會效力，他現為駒騰體育會的球員。
案件編號：ESCC2732/2025
足球員葉嘉宇涉姦女生上訴得直 獲撤控罪 控方求重審被拒足球員霍斌仁屠俊翹等涉操控賽事 令愉園輸波 准保釋6.27再訊前球員卓耀國涉勒索女網友10萬後 疑遭3男襲擊 4人同被控提堂與女友鬧分手 踢大腿兼箍頸 前港腳卓耀國今被判緩刑兼罰1萬元前港腳卓耀國認淋紅油收數 求情稱有球會有意下季聘用 判囚4月前港腳卓耀國尿液樣本被驗出大麻酚 官下令還柙及就刑毀案再量刑