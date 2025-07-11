足球員葉嘉宇涉姦女生上訴得直　獲撤控罪　控方求重審被拒

港超聯球隊理文的前球員葉嘉宇，涉嫌在私家車上強姦17歲女學生，前年經審訊被裁定罪成，被判入獄5年3個月。葉提出上訴，上訴庭認為原審官在引導陪審團出錯令裁決不穩，上月裁定葉上訴得直，並撤銷其罪名。律政司今(11日)申請案件重審，但遭上訴庭拒絕。



現年28歲的葉嘉宇，原被控於2021年3月16日，在香港大潭強姦當時17歲女事主X。他於上月19日獲上訴庭撤銷罪名。

被告葉嘉宇否認一項強姦罪，在高等法院受審。(劉安琪攝)

控方指女事主願再作供

律政司的代表今到上訴庭申請案件重審，指葉被陪審團以大比數裁定罪成，女事主亦願意再度出庭作供，認為本案有足夠證據檢控告葉，且事件亦涉公眾利益。

辯方指葉已簽新球會

代表葉的律師卻指，本案證據不算強，葉已服畢逾一半刑期，葉在服刑期間完成應用教育文憑（即相當DSE五科二級資歷），目前亦已簽足球會合約至明年5月，指葉正積極重新生活，強調案件拖延已久，認為案件不應重審。

上訴庭早前指原審未充分引導

上訴庭3名法官經考慮後拒絕控方的申請。法官上月下達的判辭指，案情指葉曾搭事主肩膀，並決定開車到大潭，事主未有表示不滿。後來葉在車內摸她的胸，事主亦沒有反對或強烈表示反對；她更曾替葉口交。上訴庭認為，陪審團應獲得引導考慮葉或可能錯誤但真誠地相信，事主或同意其行為。惟原審法官未有就此作引導，令葉失去脫罪的機會，因而裁定葉上訴得直。

案件編號：CACC185/2023