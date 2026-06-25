夫婦涉新碰瓷黨被控　男被告稱忙找欲尋死妻子未上庭　官發拘捕令

坊間最近疑出現新型撞車碰瓷黨，有司機牽涉交通意外後，疑被人無理索取高額賠償，惟多宗案件均涉及同一間律師行及醫生等人士，懷疑涉「集團式」敲詐。警方早前拘捕一對夫妻疑與事件有關，並控告他們欺詐及妨礙司法公正等20罪，案件今（25日）在東區裁判法院提堂，主任裁判官張志偉指，法庭收到男被告來信，指女被告疑留下遺書後不知所終，他正極力尋找妻子，故未能到庭。張官稱，自殺未遂乃刑事罪行，警方稱沒有收到有人就此報案。控方認為，兩名被告均有擔保在身，需出席聆訊，張官最後頒下拘捕令。



男被告被控14項欺詐多間保險公司的罪名

男被告李德輝（37歲，司機）被控14項欺詐罪，指他於2022年9月至2023年10月期間，分別欺騙世聯保險有限公司、昆士蘭聯保保險有限公司、中國平安保險(香港)有限公司、安盛保險有限公司及大新保險有限公司，即虛報的士或私家車在發生意外後到Gloria Vehicle Management Company維修，詐騙及誘使上述保險公司賠償維修費用；及於2023年4月至2026年2月，企圖以上述相同理由，詐騙安盛保險及利寶國際保險有限公司。

另涉7度透過律師擬提出申索

李另被控7項妨害司法公正罪，指他於2022年9月至2026年6月，在香港，7次透過其事務律師，在訴訟前通知書中訛稱其的士或私家車發生交通意外後，在Gloria Vehicle Management Company進行維修，以支持他擬提出的人身傷害申索。

女被告任護士亦涉欺詐罪

女被告江美珊（38歲，註冊護士）則被控2項欺詐及1項企圖欺詐，指她於2022年9月29日至2023年8月8日，向香港汽車保險局及昆士蘭聯保保險，虛報在交通意外中蒙受入息損失共約19.8萬，意圖詐騙及誘使對方支付損害賠償，導致她從中得益或上述公司蒙受不利；以及在2024年3月至2026年2月間，以相同手段，企圖欺騙中國太平保險，涉款約6.6萬

江另涉3項妨礙司法公正罪

江另被控3項妨礙司法公正罪，指她於上述日子期間，透過其事務律師，在訴訟前通知書中訛稱就上述交通意外中蒙受損失，以支持其人身傷害申索，涉款26.4萬元。

案件編號：ESCC1533/2026