七一優惠｜逾3400食肆全覽　太興敏華全單71折　大家樂冬瓜盅$99

【七一回歸優惠食肆名單2026／著數懶人包／71折】七一回歸紀念日將至（下周三7月1日），餐飲業界今日（25日）公布，聯合主辦「飲食界7.1慶回歸優惠活動2026」，多個連鎖餐飲集團支持，包括大家樂集團、太興集團及美心集團等，暫時有近3,500間食肆參與。



其中太興集團旗下15個品牌全日全單71折、大家樂推出冬瓜盅二人餐99元、牛角KABU PASS會員1分搶71元電子禮券等。不過市民須留意條款與細則，因每間餐廳的優惠期限及供應時間不同。



餐飲業界6月25日公布「飲食界7.1慶回歸優惠活動2026」活動。（呂婉盈攝）

3486間食肆參與 部份店6.26起提供優惠

為慶祝香港特別行政區回歸29周年，餐飲業多個協會共同舉辦「飲食界7.1慶回歸優惠活動2026」，參與食肆約3,486間。今年活動繼續響應政府推動銀髮經濟的政策，鼓勵參與食肆提供長者友善的餐飲優惠，讓他們更方便享用美食，融入喜慶氣氛。

根據今日（25日）業界公布的名單，部份參與食肆由6月26日起已開始推出優惠，而每間各食肆優惠各有不同，例如提供折扣優惠，或推出特定優惠套餐，涉及餐飲類型包括點心、打邊爐、快餐及小吃等。

▼七一食肆優惠2026▼



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精選優惠一覽 太興集團旗下15品牌七一折

太興集團︰旗下15個品牌7月1日堂食七一折，包括太興、敏華冰廳、亞參雞飯、靠得住、安金稻、瓊芳冰廳、興哥清湯腩、餃子鎮、茶木、錦麗、一橋拉麵、Tommy Yummy、TOKENYO韓式烤肉料理、滿山．台北及Bingle Bingle。

不過市民需注意，同集團的鳥世一及飯規並不在優惠名單中。

Pizza Hut︰7月1日堂食或外賣自取惠顧香蒜肉絲意粉，只要出示Pizza Hut社交平台指定貼文圖片，即可享買一送一優惠。堂食顧客另收加一服務費。

太興集團旗下15個品牌7月1日堂食七一折。（形點官網圖片）

精選優惠一覽 大家樂冬瓜盅二人餐$99

大家樂︰6月27日至7月1日推晚市優惠，冬瓜盅二人小菜晚餐71折售99元，套餐包括原個冬瓜盅、叉燒、一碟 任選款小菜（小菜轉配原條蒸魚加10元）、白飯兩客。

富臨︰7月1日推出「七一回歸宴」，提供71折優惠，另收茶芥及加一服務費。

7-Eleven︰7月1日至7月3日期間，全線7CAFÉ即磨咖啡不論冷熱均售11元（熱飲原價17元、凍飲原價19元）。

大家樂6月27日至7月1日推晚市優惠，冬瓜盅二人小菜晚餐71折售99元。（資料圖片）

大家樂6月27日至7月1日推晚市優惠，冬瓜盅二人小菜晚餐71折售99元。（網上圖片）

精選優惠一覽 牛角會員1分換$71電子禮券

意粉屋︰6月29日至7月5日期間，薄餅類71折優惠，只限堂食，另外加一服務費按原價計算，並不可與其他優惠共用。

牛角／温野菜／牛涮鍋／好鍋日子／好呷台灣火鍋／敘．小麵／和平飯店／山本漢堡︰7月1日早上10時提供7,100張電子禮券，KABU PASS會員只要花1分，便可搶71元電子禮券，每人限搶一張，有效期至今年7月31日。

牛大帥天天鮮牛肉火鍋︰潮汕手切牛肉一人鍋120分鐘任食任飲放題71折優惠，限4人起堂食使用，另收正價加一服務費。

7月1日至7月3日期間，全線7CAFÉ即磨咖啡不論冷熱均售11元。（資料圖片）

張宇人稱留港比北上更抵食 籲市民支持本地食肆

香港飲食業聯合總會會長、前立法會飲食界議員張宇人表示，相信留港更「抵食」，呼籲市民留港「留下個肚」，並提早到網站了解相關優惠。他預告或有更多食肆參與七一優惠，提醒市民周末毋須北上消費。

其實好多香港市民喺街上面行，過去兩三年都同我講，嘩！我哋香港咁抵食，我哋真係唔使北上，香港仲抵食！我提下香港市民，星期六日我勸你唔好北上食嘢，留下個肚呀，同埋香港29號、30號、1號好多嘢你食，我估一日食六餐都唔使好多錢。 前立法會飲食界議員張宇人

前立法會飲食界議員張宇人表示，相信留港更「抵食」，呼籲市民留港「留下個肚」。（呂婉盈攝）

參與食肆數目減近400間 張宇人︰不少食肆被業主逼遷或加租

去年約有3,800間食肆參與七一優惠，今年數目下降近400間。張宇人表示，過去數年舉行的七一優惠活動，並無刻意增加參與食肆數目，近年業界經營艱難，不少店舖被業主逼遷或加租，各有難處，因此今年的優惠已經十分豐富。

立法會飲食界議員梁進則指，優惠活動除了為慶祝回歸，也推動市民支持本地餐飲業，同時吸引旅客訪港。他期望業界發揮熱誠，讓市民繼續留港消費，又指香港正值經濟轉型期，食肆維持生意並非易事，因此食肆願意參與優惠活動，已體現艱難日子中團結的精神。

立法會飲食界議員梁進指，香港正值經濟轉型期，食肆維持生意並非易事。（呂婉盈攝）

今次優惠活動由香港飲食業聯合總會聯同現代管理（飲食）專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會、稻苗飲食專業學會、香港日本食品及料理業協會及優質旅遊服務協會共同主辦，香港酒店業主聯會出任支持機構。